記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」Lala（蘇心甯）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便在社群網站坦言，這陣子飽受針眼所苦，雖然已在第一時間就醫治療，未料不但沒好轉，還演變成面臨併發症的慘況，「我這到底是什麼最差的身體…。」

▲Lala針眼惡化。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



Lala 20日發文解釋，一開始其實只是長了俗稱「針眼」的麥粒腫，眼瞼僅有些微的紅腫。警覺性很高的她，當時發現眼睛不舒服就立刻前往診所就醫。在過去的七天裡，她不僅積極地看了四家眼科，每天更是乖乖按時服用抗生素、消炎止痛藥，並勤點眼藥膏和眼藥水。無奈的是，「病情一天比一天還嚴重、甚至痛到無法入睡…。」

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▲▼Lala曝光初期到近期的對比照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



隨著情況惡化，Lala曬出了令人怵目驚心的近況照。畫面中，她戴著黑色口罩，眼睛不僅嚴重浮腫，眼白處更布滿了駭人的血絲與異常的腫脹。為了找出病因，她20日在錄影前再次前往眼科檢查，終於確認了病情失控的原因，「麥粒腫併發眼瞼的蜂窩組織炎。」

▲Lala 20日錄影前再度就醫。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



面對這次從一顆小針眼演變成蜂窩性組織炎的慘痛經歷，Lala除了努力對抗病痛外，也以自身的慘痛教訓警告廣大網友，「這次真的好痛苦…請大家不要輕忽小小的針眼。」