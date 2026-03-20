李泳知抓狂怒罵黃牛：把人當傻子？「我爭取降價200元花多少努力」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星李泳知性格大方又寵粉，獲得許多年輕人喜愛，受封「MZ世代總統」。她3月起以首爾為起點展開巡演，怎料，大批黃牛相中商機、搶票轉售，向來有話直說的她，近日在節目上大罵：「黃牛這些壞蛋！」她透露自己為了幫粉絲省錢，還向公司爭取票價便宜個韓幣1萬元（約台幣200元左右），沒想到又被黃牛賺去，當場在節目怒飆。

▲李泳知怒罵黃牛「把人當傻子嗎」。（圖／翻攝自YouTube）

李泳知過去就曾經親自在網路上抓黃牛，近日出演勝寛所主持的節目，對方恭喜她演唱會門票全數完售，她先是開心地致謝，但畫風一轉，立刻點名不肖黃牛業者「這些壞蛋」，她怒氣滿滿地表示：「為了爭取降價個韓幣1萬元（約台幣200元左右），我做了各種事情，你們居然給我加價1萬、2萬轉賣，還有人賣到70萬元（約台幣1.5萬元）！是把人當傻子嗎？」

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▲▼李泳知聊起黃牛很無奈。（圖／翻攝自YouTube）



黃牛氾濫，各國都難以防範，李泳知無奈表示：「黃牛文化真的應該消失。」她也舉例，「如果是加價到韓幣100萬、200萬這種離譜的價格，大家可能不會買，所以就用2萬、3萬這樣的價格慢慢加，真的讓人很火大！」

前輩勝寛則分享自己公司的辦法，「請保全們去停車場晃個幾圈，或是去粉絲進場的入口，那裡一定會有人賣（黃牛票）。」李泳知點點頭表示「好，那我當場抓住他們衣領，然後就來個過肩摔嗎？」真心的回應逗笑所有人。