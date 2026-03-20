昔襲胸小S遭轟！張越河被女大生控性侵獲不起訴　1舉動惹怒網

記者陳芊秀／綜合報導

25歲男模張越河去年初（2025）曾受邀登上綜藝節目《小姐不熙娣》，與主持人小S演出情境劇時，因出現疑似襲胸、觸碰私密部位的橋段，引發外界批評，加上同年年底被女大生控訴涉及性侵，全案經檢方調查後，日前以「不起訴處分」偵結。而他在社群平台公開不起訴書全文，引發網友抵制。

▲張越河涉及性侵指控，近日公開不起訴書，引發爭議。（圖／翻攝自IG）

張越河遭批評公開不起訴書，對當事人造成「二次傷害」，有人直指「不起訴不代表無罪，這不是法官的終局判決」，他公開回應道：「過程都是A小姐先前的文章自己揭露的，我只是還原真相。」他強調自己當時選擇沈默是因不願在釐清前傷害任何人，並呼籲大眾不要斷章取義：「不管是利於誰，給予尊重。」有關網友提及小S事件的批評，他則回覆「可以去求證小姐不熙娣節目組」。

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回顧整起案件，女方指控2025年10月遭張越河強行壓制發生性關係，張越河則堅稱雙方為自願。檢方最終以現有證據不足以證明違反女方意願，裁定不起訴。



保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。