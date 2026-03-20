動力火車顏志琳翻唱《鬼怪》OST！「開口唱韓文」轉音超神：想不到吧

記者潘慧中／綜合報導

動力火車宣布將於5月中旬在台北小巨蛋連續開唱3天，在歌迷引頸期盼的時候，顏志琳19日無預警在社群網站上傳一段自彈自唱的影片，「想不到吧」，仔細一聽讓眾多粉絲都驚艷不已！

▲顏志琳驚喜翻唱《鬼怪》的催淚OST〈Beautiful〉。（圖／翻攝自Threads／0513brian）



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原來，顏志琳翻唱了經典韓劇《鬼怪》的催淚OST〈Beautiful〉。有別於平時在舞台上高亢飆唱的硬漢形象，他在這段表演中收起了極具爆發力的聲音，改以純粹的木吉他伴奏，搭配他溫暖、渾厚且帶有獨特滄桑感的聲線輕柔詮釋。

▲《鬼怪》出自金牌編劇金恩淑之手，當年在全亞洲熱播。（圖／翻攝自《鬼怪》海報）



在歌曲的情感堆疊處，顏志琳的真假音轉換細膩且流暢，將原曲演繹得淋漓盡致。更加引發討論的，莫過於他挑戰了原汁原味的韓文歌詞。雖然咬字發音可以聽出他並非韓文母語人士，但這種略帶生澀的感覺並沒有成為阻礙。

▲顏志琳的真假音轉換超神！（圖／翻攝自Threads／0513brian）



顏志琳完美抓住了韓文歌曲特有的語氣延展與連音節奏，全神貫注的情感投入與完美的音準控制，早已超越了語言的限制，讓這段翻唱影片依舊擁有強大感染力。