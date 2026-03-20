方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」！中空現蹤捷運站…0偽裝全被拍

記者潘慧中／綜合報導

方志友2015年和楊銘威結婚，不料18日被週刊爆料感情生變，甚至已經走到協議離婚的階段，消息一出震驚外界。面對外界鬧得沸沸揚揚的婚變傳聞，她兩天後首度露臉了！

▲方志友分享今天出門的穿搭照。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



方志友20日稍早更新了Instagram，從限時動態可以看到她似乎正在捷運站，隨性地停下腳步，被拍下了這張照片，「我忍不住馬上就要穿出門，今天穿搭蠻好看的。」相較於外界對她婚姻狀況的揣測與擔憂，她的文字顯得相當輕鬆。

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方志友今天出門戴著一頂淺卡其色棒球帽，沒有戴口罩或墨鏡偽裝。在服裝方面，她上半身穿著一件白色上衣，短版中空剪裁辣露平坦結實的腰身，外頭則套上一件寬鬆版型的深橄欖綠色西裝外套，下半身搭配深色長褲。這種結合了微正式與休閒風的打扮，完美襯托出她的好身材。

▲▼楊銘威與方志友結婚11年爆出婚變。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms、beatricefang）



事實上針對週刊爆料一事，方志友和楊銘威目前是口徑一致，雙方經紀人都低調回應「家務事不便透露」，沒有承認也沒有否認離婚，相當保護私生活的隱私。