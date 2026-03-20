20歲黃多多辣穿比基尼！　辣照被網酸「過於暴露」兩派意見戰翻

記者陳芊秀／綜合報導

大陸星二代黃多多（本名：黃憶慈）是實力派演員黃磊與孫莉的女兒，8歲時曾跟著爸爸參加陸綜《爸爸去哪兒》，以其懂事、貼心和優良家教的表現，迅速吸引大量粉絲，獲封「國民女兒」稱號。而她如今已經20歲成人，正在美國留學，近日在IG更新動態，分享與友人到海邊遊玩的比基尼照，照片在陸網引發熱議。

▲20歲黃多多在IG曬比基尼辣照。（圖／翻攝自IG）

照片中，黃多多身穿一套綴有精緻紅玫瑰刺繡的淺藍色比基尼，在陽光沙灘下顯得格外亮眼，一頭黑色長捲髮隨風散落，身形纖細卻又不失健康美感，修長的美腿與自信的站姿，完美呈現出轉大人的驚艷蛻變，散發出清新的陽光氣質。她同時曬出與一群女性好友的合照，自拍鏡頭前，她換上酷帥的大框墨鏡與大圓環耳飾，或是依偎在好友肩膀一起擺POSE，展現不受拘束的自然美態。

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▲黃多多曬出多張與友人合照。（圖／翻攝自IG）

黃多多的美照在陸網引發兩極化反應。一部分網友批評黃多多作為星二代需注意影響力，認為穿著「過於暴露」會帶壞同齡人，有人留言「雖然比基尼真的超級美，但是小姑娘拍照這樣特寫的地方，發出來還是有一點害羞」、「公眾人物還是要注意一點，感覺很奇怪啊有沒有」。支持派網友認為「穿衣自由」，在海邊穿比基尼，是20歲展現健康身材的青春權利，稱讚「她長得好適合去演文藝片」、「感覺國外好像從來沒有身材焦慮、容貌焦慮。反之國內各種各樣的方式提醒大家你胖了、你該化妝了，你該好好打扮了」。