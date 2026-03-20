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KID「趴女兒身上10分鐘」不敢動！老婆洗完澡驚見這幕 原因超有愛

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）與圈外女友Rita結婚後，陸續迎來一對兒女，夫妻倆不時會分享育兒點滴。有趣的是，老婆19日晚間洗完澡後，竟看到他動也不動地趴在女兒身上，進一步詢問後，妻子忍不住笑說這根本是「窒息的愛」。

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲Rita洗完澡看到KID動也不動地趴在女兒身上。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

從Instagram限時動態中，可以看到當時房間內的燈光已經調得相當昏暗，而KID將手臂平放在枕頭上撐住，輕輕趴在女兒身上，臉頰貼近孩子的頭部，呈現出包覆的姿態。

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▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲KID 19日帶家人們一起去採草莓。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

泡完澡出來看到這一幕的Rita，忍不住好奇問「妹妹睡了嗎」，KID則立刻解釋女兒已經在剛剛睡著了。面對老公不肯好好躺平休息的舉動，她緊接著追問：「那你在幹嘛？」這時，另一半才道出為人父的貼心，「因為放下會哭，這樣她會覺得我還抱著她。」

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲KID相當疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

不只這樣，KID還因此「不動10分鐘」，這段超真實的育兒日常曝光後，讓人再度見識到他當爸爸後充滿父愛與耐心的一面。

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