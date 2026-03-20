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名導柯一正砸賓士遭起訴首發聲！揭「索賠11萬沒報價單」調解內幕

記者陳芊秀／綜合報導

知名導演柯一正去年底發現住家車庫前長期遭人停放一輛賓士車擋道，氣得拿金屬拒馬敲擊別人的車門，台北地檢署昨日（19）根據監視器畫面等證據，依毀損罪起訴。而柯一正發文為事件浪費社會資源向大眾道歉，並以自身角度說明事發經過，直言砸車雖然不對，但對方長期不尊重他人空間，且事後調解過程疑點重重，讓他質疑：「她設了局。」

▲▼柯一正出席綠光劇團《人間條件一》回歸記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯一正砸車事件遭北檢起訴首發聲。（圖／記者李毓康攝）

近80歲老頭不可能在引擎蓋上跳

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針對監視器畫面引發的熱議，柯一正澄清，自家附近就有大型公有停車場，但該輛車卻時常停在他的車庫前，且車身過長直接堵住正門，僅留側身可過的小縫，「車上放著一張電話號碼小到我戴眼鏡都看不清楚的卡片，無法通知移車」。

事發當晚，柯一正因急需用車前往朋友家，發現車庫再度被堵死，撥打電話無人接聽，搖晃車身也無報警聲，情緒才因此爆發。他強調自己並未如傳聞般跳上引擎蓋：「除非進屋搬凳子出來，否則根本上不了這車的引擎蓋，所以沒有在引擎蓋上跳的事情，否則電視畫面一定有一個快八十歲的老頭在車上跳的可笑鏡頭。」他自承當時「氣到跳腳但沒到暴怒」。

▲名導柯一正怒砸、踩踏他人車輛畫面全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲柯一正在車子前的舉動，全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

認了推告示牌撞車：只想讓她知道要尊重別人

對於毀損事實，柯一正表示自己在警察偵查時已「全部承認」。他直言當時是用告示牌撞了車子側面三下，且並未刮傷車子，「如果有刮痕一定是舊傷」。他表示，自己只是想讓對方知道「要尊重別人的時間和空間」，並寫道：「別人的時間就不是時間嗎？」

調解過程對方遲到40分鐘索賠11萬

柯一正透露，進入司法程序後，他表達願意接受調解，賠多少就要商量。但在區公所調解當天，提告人江小姐以「塞車」為由遲到40分鐘。柯一正質疑當時路況完全順暢，且對方遲到多時才現身，讓他懷疑對方是刻意耗費他的時間與心力。更令人無法接受的是，江小姐在現場未能提供任何修車報價單，卻直接開口索賠11萬元，「她說沒帶（報價單），就是11萬1毛也不能少」。柯一正直言，根本不知道修了什麼東西要付11萬，雙方談不下去，調解宣告失敗。

▲《我的陽過阿公》由柯一正、唐從聖、陳竹昇主演。（圖／公視台語台提供）

▲柯一正盼望調解，但是談不攏賠償了事。（圖／公視台語台提供）

對不尊重人的人總有辦法治吧？

柯一正最後感嘆：「事情到今天我才發現她設了局。」他猜測對方或許想造成他不接受調解的結論，但重申：「砸車是不對的，但對這種不尊重別人的時間和空間的人總有辦法治吧。」

【柯一正發文】

前日因停車砸車事件成為新聞，浪費社會資源實感抱歉。
諸多描述、臆測不一定是事實，我可以從我的角度陳述這件事。
我家五十公尺外有大型公有停車場，而那輛大B的車時常來停在我車庫前，有時車庫前有其他車，它就停在更前面的空位，因車子太長會堵住我出入的正門，只留下要側身而過的小縫。車上放著一張電話號碼小到我戴眼鏡都看不清楚的卡片，無法通知移車。我想怎麼會有這麼不尊重別人的人。如果我沒急需用車通常就走去搭公共交通工具。
那天晚上九點多我必須去朋友家取次晨要用的東西。發現我的車庫被堵根本出不去，只好拿了手電筒照車內卡片，撥了電話，沒人接聽。太晚朋友就睡了，我搖車想會發出警報告知，但這車紋風不動。除非進屋搬凳子出來，否則根本上不了這車的引擎蓋，所以沒有在引擎蓋上跳的事情，否則電視畫面一定有一個快八十歲的老頭在車上跳的可笑鏡頭。這事情我氣到跳腳但沒到暴怒，我知道找警察來警察會打電話通知車主，然後人來了，道個歉說繞了三圈沒時間了只好停這，然後就把車開走了。
別人的時間就不是時間嗎？我推告示牌撞了車子側面三下。沒刮他車，如果有刮痕一定是舊傷。我知道我得賠這損壞，我只是想讓他知道要尊重別人的時間和空間。
警察偵查我全部承認以上的事。
然後就是上法院。
法官問我的看法，我說是我做的我一定要賠償，但賠多少就要商量。法官問願不願意接受調解，我說願意。再問提告人江小姐她也說願意，接下來就調解庭了。
被通知要到區公所，而且過時就不審理。我準時到了，庭內人說江小姐來電話因塞車會遲一點到，能不能等她一下。我想事情總要解決就說好。五分鐘後又來電說車還塞在路上還願不願意等她。我說我可以等，就拿本書邊看邊等，最好今天就把事情解決。她又打了幾通電話說可以不等她或快到了。
她來了，遲到40分鐘。
客套一番，我說我們進入主題。調解人問她要索賠多少？她寫11。調解人說：11萬，有沒有車場的修車報價單，她說沒帶，就是11萬1毛也不能少。
我根本不知道修了什麼東西要付11萬，當然談不下去，解散，回家等通知。
事情到今天我才發現她設了局。
疑點是那天我也是坐計程車去區公所，完全順暢沒有塞車。而且從台北任何角落開車過來都不用40分鐘，她知道我不會離開後才坐車過來。她不想被調解但為什麼要答應？浪費了大家的時間和心力。何必？
或她想造成是我不接受調解這種結論。
砸車是不對的，但對這種不尊重別人的時間和空間的人總有辦法治吧。

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