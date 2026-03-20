蕭煌奇自嘲「吃魚顧眼睛」照片破百萬觀看！放火留言變雙倍地獄哏

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇個性親民、幽默，時常在社群平台和粉絲互動。他近日在Threads上傳一張吃鰻魚飯的照片，配文：「人家說吃魚可以顧眼睛，哪一天我看見了，你們不要覺得太意外。」貼文短短一天內就按讚數超過14萬，超過159萬瀏覽，還掉出網紅放火回應！

▲蕭煌奇地獄哏「吃魚顧眼睛」短短一天超過百萬瀏覽。（圖／翻攝自Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭煌奇時常在社群平台發「地獄哏」玩笑，風靡大批網友，Threads自介寫著「地獄列車車長、調皮學會會員、聊天系歌手」。他的最新貼文留言超過千則，有人好奇問「蕭老師本人真的知道小編都幫他發這些東西嗎」、「到底誰可以告訴我蕭大哥的小編哪裡可以應徵，我也需要一個會開地獄哏的老闆」，對此本人親回「這裡沒有小編喔是我本人」。有人好奇「想知道老師怎麼按留言區的讚」，他回覆道「用iPhone唸給我聽」。

▲蕭煌奇親回網友，自己的社群沒有小編。（圖／翻攝自Threads）

另一方面，YouTuber「放火」也來蕭煌奇貼文下留言：「如果看到了，請推薦我是哪家餐廳，感謝。」這段發言也超過1.6萬人按讚，網友形容這是「雙倍地獄哏」。原來「放火」曾在2018年的影片中透露，自己在國小一年級時因玩耍被呼啦圈擊中右眼，當場造成眼睛出血，經檢查後確診為視網膜剝離，導致右眼幾乎失明，儘管接受手術治療，仍無法恢復視力。

▲放火留言變雙倍地獄哏。（圖／翻攝自Threads）