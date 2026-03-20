《陽光女子合唱團》大陸定檔「清明節檔期」！挑戰《比悲傷》票房

記者陳芊秀／綜合報導

電影《陽光女子合唱團》昨日（19）宣布4月4日將在大陸上映，在當地被視為清明節檔期，官方微博、抖音等社群帳號也已經開設。該片在台灣票房賣破7.4億元，打破《海角七號》保持18年台灣電影歷史票房紀錄，而大陸影壇史上最賣座的台灣電影，是導演林孝謙與編劇呂安弦的《比悲傷更悲傷的故事》，由劉以豪、陳意涵主演，當年狂賣9.57億人民幣，編導與陳意涵再度合作《陽光》，其票房走勢也將成為關注焦點。

▲《陽光女子合唱團》大陸定檔4月4日上映，是當地的清明連假檔期。（圖／翻攝自微博）

台灣電影在大陸上映，並且在當地寫下破億票房紀錄的作品大約有7部，票房最高的是2018年劉以豪、陳意涵主演的愛情片《比悲傷更悲傷的故事》，當時狂賣9.57億人民幣（約台幣44.1億元）。第二名是阮經天2023年主演的《周處除三害》，票房累積6.65億人民幣（約台幣30.6億元）。第三名是2015年《我的少女時代》，票房3.6億人民幣(約台幣16.5億元)，第四名是2021年邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》，票房2.64億人民幣（約台幣12.1億元），第五名是2014年《痞子英雄2：黎明再起》，票房2.02億人民幣（約台9.3億元），第六名是鈕承澤2012年執導的《愛》，票房達1.36億人民幣（約台幣6.2億元），第七名是張震2021年主演的《緝魂》則是1.11億人民幣（約台幣5.1億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣電影在大陸票房破億排行榜。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

陸網發現近期引進不少台灣電影，3月28日將上映《搜查瑠公圳》，4月4日清明檔期將上映《陽光女子合唱團》，4月10日上映《角頭：大橋頭》，4月18日上映《器子》，平均一周上映一部，且全都是挑戰尺度的話題之作，能在大陸定檔令當地影迷直呼「好神奇，發現四月全國的電影院，仿佛要被台灣電影占滿了」、「期待！！沒想到會引進」。

▲陸網發現一個月內就有4部台片將在大陸上映。（圖／翻攝自微博）