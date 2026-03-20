沈玉琳：保險理賠還多賺5千 送顧問愛馬仕
記者黃翊婷／綜合報導
藝人沈玉琳去年7月因確診白血病入院，經歷長達7個月的治療，他在本月16日透過社群平台發文宣布出院。沈玉琳表示，剛生病時以為要賣車賣房來支付醫療費用，沒想到保險理賠金額倒賺5000元，所以出院後決定買一份禮物（愛馬仕）送給保險顧問。
▲沈玉琳（左）買禮物送保險顧問。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）
沈玉琳去年7月因確診白血病（俗稱血癌）入院治療，直到本月4日才公開露面並分享對抗病魔的過程，他表示，現在身體狀況恢復良好，比起住院前甚至胖了10公斤，只要等血球指數達到標準就能出院。
接著，沈玉琳在本月16日宣布出院，還分享最新檢測報告，表明已經治療成功。沈玉琳昨日（19日）在臉書發文，提及剛生病的時候，被告知要接受半年以上的住院治療，一度嚇到要求妻子賣車賣房，用以支付醫療費用，後來才想起自己有買保險，結果算一算，他每日可獲得的理賠金額（日額）扣掉住院醫療費用，還多賺5000元。
沈玉琳幽默表示，「心情大好之下病情也跟著好起來。還好以前錢沒亂花，而是給老婆跟買保險。」他出院之後特地買了一份禮物，送給長期幫忙規劃保險的保險顧問。網友們也紛紛留言祝賀沈玉琳，「恭喜康復」、「祝福玉琳哥身體健康」、「替你開心」。
一般都是保險業務員送客戶禮物，但我出院後特別送禮物給我的保險顧問黃紀為總監。 剛生病時醫生說我要半年以上的漫長住院治療，嚇得我趕快叫老婆賣車賣房來支應住院治療費用及減低停工沒收入的焦慮，後來想起這麼多年來我陸續保了各家的各類保險，應該對住...由沈玉琳的御琳軍發佈於 2026年3月19日 星期四
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