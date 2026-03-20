沈玉琳：保險理賠還多賺5千　送顧問愛馬仕

記者黃翊婷／綜合報導

藝人沈玉琳去年7月因確診白血病入院，經歷長達7個月的治療，他在本月16日透過社群平台發文宣布出院。沈玉琳表示，剛生病時以為要賣車賣房來支付醫療費用，沒想到保險理賠金額倒賺5000元，所以出院後決定買一份禮物（愛馬仕）送給保險顧問。

▲沈玉琳（左）買禮物送保險顧問。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳去年7月因確診白血病（俗稱血癌）入院治療，直到本月4日才公開露面並分享對抗病魔的過程，他表示，現在身體狀況恢復良好，比起住院前甚至胖了10公斤，只要等血球指數達到標準就能出院。

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接著，沈玉琳在本月16日宣布出院，還分享最新檢測報告，表明已經治療成功。沈玉琳昨日（19日）在臉書發文，提及剛生病的時候，被告知要接受半年以上的住院治療，一度嚇到要求妻子賣車賣房，用以支付醫療費用，後來才想起自己有買保險，結果算一算，他每日可獲得的理賠金額（日額）扣掉住院醫療費用，還多賺5000元。

沈玉琳幽默表示，「心情大好之下病情也跟著好起來。還好以前錢沒亂花，而是給老婆跟買保險。」他出院之後特地買了一份禮物，送給長期幫忙規劃保險的保險顧問。網友們也紛紛留言祝賀沈玉琳，「恭喜康復」、「祝福玉琳哥身體健康」、「替你開心」。