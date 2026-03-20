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陳意涵被渣成毒癮元配「跟小三變忘年之交」　挑戰台劇禁忌題材！

記者黃庠棻／台北報導

臺灣影視作品搶攻國際市場舞台，文化內容策進院（文策院）於香港國際影視展（FILMART）舉辦「臺灣星光發布會 TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」，由兩部即將於今年下半年推出的影視作品，包含臺日合製電影《我親愛的怪孩子》與首部華語青少年毒品影集《郵票與舒芙蕾》，展現臺灣影視跨國製作的野心，更以奇幻寓言與社會禁忌題材驚豔全場。

▲《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（圖／文策院提供）

▲《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（圖／文策院提供）

由時創影業製作，公視、時創影業、中華電信共同出品，金獎導演鄭芬芬歷時五年田調打造的影集《郵票與舒芙蕾》，現場由鄭芬芬導演攜手主演陳意涵、張懷秋、林子閎耀眼登場，該劇挑戰華語劇集罕見的青少年毒品議題，揉合校園霸凌、上流社會慾望與警界弊端，劇情涵蓋製毒、情慾與謀殺，張力十足。

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陳意涵在劇中挑戰極具層次的演出，飾演渣男的元配，卻與欲報復渣男的少女成為「忘年之交」，兩位受害者意外踏上毒品不歸路。談到如何詮釋與自身性格反差極大的角色，陳意涵率真表示「現實中我是一個比較為自己活的人。」

▲《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（圖／文策院提供）

▲《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（圖／文策院提供）

對此，陳意涵坦言為了接演這部戲做了不少功課，因為自己也是媽媽，透過與孩子學校同學的媽媽們吃飯、聊天，從中觀察她們的狀態「其實你說她們為家庭犧牲，但對她們來說，這就是她們的一切，只是選擇不一樣而已。」

現場，張懷秋與林子閎也透露劇中有不少「高張力」對手戲，張懷秋此次挑戰「極致渣男」律師，不僅遊走法律邊緣，更外遇老闆秘書。被問到擔不擔心播出後被觀眾討厭，他展現幽默本色淡定自嘲自己從小就長得比較討人厭，完全不擔心被罵，「自黑」神回覆讓全場哄堂大笑。但他強調這個角色並非單純的惡，而是代表了社會中「人人都在犯罪，只是看誰最後被抓到」的寫實人性。

▲《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（圖／文策院提供）

▲《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（圖／文策院提供）

而林子閎則展現不同以往的突破演技，飾演對女友高度依戀的角色，他形容這是一種「戀愛成癮」。談到為了詮釋吸毒後幻覺反應的挑戰，製作團隊在開拍前特別請專業人士講解相關背景，並提供詳盡的影片與資料供演員研究，林子閎感性分享「這個角色帶我回到十幾歲那種『沒愛寧可死』的純粹，劇中將這種對愛的癮與對毒品的癮做了強烈的呼應，拍起來非常炸裂！」

全劇以「迷幻人生，隱癮作痛」為核心，透過鄭芬芬導演細膩的鏡頭，探討現代人因內心匱乏而產生的各種成癮現象。影集預計將於今年年底正式與觀眾見面，為迷途的心靈帶來療癒與探討。

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郵票與舒芙蕾

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