獨家／剪帥氣短髮被學姊愛上！　正妹女歌手揭心碎結局：失去了朋友

記者蔡琛儀／專訪

馬來西亞歌手陳佩賢出道2年內就唱了15首OST歌曲，3年前的歌曲〈你是我的所有〉去年在抖音翻紅，不僅被翻唱，還成為不少影片的背景音樂，她後來還參加大陸音樂節目《聲鳴遠播》，更是打開知名度，微博粉絲從幾十人增加到7萬，外型甜美的她，自揭唸女校時期因為喜歡張芸京，也留了一個帥氣的男生頭，還因此有學姊愛上她。

▲陳佩賢的歌曲在抖音平台上頗紅。（圖／記者湯興漢攝）

陳佩賢說，對方是大她1歲的學姊，原本兩人是好朋友，由於對方功課好，陳佩賢常會找她討論功課，後來陳佩賢發現，她去跟其他人聊天時，學姊會突然不理她，更耳聞對方把她照片設為手機桌布，消息走漏後，學姊主動疏遠陳佩賢，「我失去了好朋友，覺得有點遺憾。」

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陳佩賢從16歲開始駐唱累積實力，疫情期間獨自在台灣生活，靠著寫歌持續創作，至今已累積十多首作品，甚至成功賣歌給歌手。她坦言，從小嚮往台灣歌壇，13歲學吉他時就聽五月天、蔡健雅，如今也持續朝創作歌手邁進。

對於參加《聲鳴遠播》，陳佩賢坦言是一次「重新出發」的體驗。她形容舞台規模龐大、節奏緊湊，「每天都像在上學」，除了錄影，還得練歌、拍VCR、錄前導影片，行程滿檔。從清晨五、六點起床到週日直播、週一選歌，甚至還遇過臨時被要求換歌、半小時內重練新曲，讓她直呼壓力爆表，但也成為歌手生涯中重要的抗壓訓練。

▲陳佩賢曾參加大陸節目《聲鳴遠播》。（圖／記者湯興漢攝）

節目播出後，陳佩賢微博粉絲從原本十幾人暴增至6、7萬，還首次感受到「下班路被粉絲接送」的應援文化，讓她又驚又喜，「原本以為是其他藝人的粉絲，沒想到也有人等我、寫卡片鼓勵我。」她形容粉絲互動像朋友般親近，甚至彼此熟到有時經紀人找不到她，還會去詢問粉絲。

即便〈你是我的所有〉、〈鹹酸甜〉等歌曲在網路上大受歡迎，陳佩賢說，至今也還在平衡流量與音樂性，「如果只是聽眾想聽，失去自己的方向，我覺得好像也不太對，一首歌為什麼會爆掉一定是有自己的毅力，我們自己創作從內心出發，真情流露，一定會找到喜歡這首歌的人。」

▲陳佩賢對於沒有大學文憑一直有遺憾。（圖／記者湯興漢攝）

由於她高中畢業就開始接受訓練，夢想與現實無法兼顧下，選擇放棄升學，沒有大學文憑是她人生的遺憾，因此希望未來工作穩定後，進修音樂或英文相關領域，「大家都以為歌手會唱歌就好，我想學更多。」還計畫繼續推單曲及專輯。