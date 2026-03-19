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TWICE官方「出現TAIWAN」！　粉絲感動：歷史性一刻

▲周子瑜代言「星級饗宴」系列。（圖／翻攝自ig／thinkaboutzu）
▲周子瑜代言「星級饗宴」系列。（圖／翻攝自Instagram／thinkaboutzu）

記者陳香菱／綜合報導

韓國女團TWICE近日透過官方X帳號發布內容，為成員周子瑜的品牌合作活動宣傳，其中出現「TZUYU & 7-ELEVEn TAIWAN」字樣，立刻引起粉絲關注。不少粉絲直呼「這是歷史性的一刻」。

這次合作主打7-ELEVEn推出的「星級饗宴」系列，由周子瑜擔任代言人，聯名商品因隨附限量小卡，在多處門市出現搶購與完售情況。恰逢TWICE即將登上台北大巨蛋連唱3場，相關宣傳陸續曝光，更進一步放大討論聲量。

貼文一出，就有網友發Threads表示「這是TWICE第一次在官方帳號寫TAIWAN」，讓大家直呼感動，「反覆確認是不是官方帳號，有夠感動」、「有生之年⋯以前想都不敢想」、「歷史會記住這一刻」、「看到真的起雞皮疙瘩」。但也有人指出，「TAIWAN」字樣主要來自品牌名稱的商業標示。

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TWICE星級饗宴周子瑜TAIWAN

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