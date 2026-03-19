許允樂帶愛心便當「搭高鐵南下寵夫」　李玉璽超甜反應被拍

記者王靖淳／綜合報導

許允樂與李玉璽在去年12月驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福，平時會透過社群記錄日常的她，今（19）日在IG上傳短片，透露自己難得滷了一鍋肉，接著再搭高鐵南下給李玉璽驚喜。內容曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲許允樂滷了一鍋肉。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

影片中，許允樂興奮地表示：「我滷了一鍋肉，第一次滷一鍋肉」，因為是首度挑戰這道料理且對成品感到滿意，因此當下她腦海中浮現的第一個念頭，就是很想讓老公吃第一口。

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▲許允樂搭高鐵南下給李玉璽驚喜。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

為了實行這個跨縣市的送餐計畫，許允樂還跟朋友傳訊息，討論該如何妥善打包裝袋，最後甚至還特地跑去買可重複使用的外帶碗，來裝這份充滿愛意的滷肉。

▲許允樂拍下李玉璽的反應。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

一切準備就緒後，許允樂立刻開車去高鐵站，再搭車到高雄，「咻一下送來高雄給老公吃。」面對探班驚喜，許允樂透露，李玉璽把她帶的這份愛心滷肉吃光光，讓她忍不住在文末甜喊：「突發奇想製造浪漫一回合，成功。」影片曝光後，李玉璽也現身留言放閃「打開門嚇傻」，引發熱議。