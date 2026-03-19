3少年「幫阿姨推輪椅過馬路」　麻衣超感動：台灣好暖心善良

記者王靖淳／綜合報導

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）不時會透過社群平台與粉絲分享生活點滴，近日她發文透露自己再度來台，結果目睹一件暖心故事，讓她不禁直呼：「台灣真的好暖心，好善良。滿滿愛心。」

▲麻衣。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

麻衣開心直呼「前幾天來到台北，元氣很好很熱呢！」並透露這次來台的工作雖然滿堂，但她仍把握難得的空檔時間，愜意地在台北街頭走走。除此之外，她也不忘把握機會「吃吃喝喝按按摩，見見朋友」，盡情地享受在台灣的放鬆時光。

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在這趟台北行中，麻衣也目睹一件令她印象深刻的插曲。她回憶，當時正站在路口準備過馬路，就在此時，她察覺到有位坐輪椅的阿姨，慢慢從後面靠近她。由於綠燈只有40秒，麻衣心中暗自猜想對方「是要過馬路嗎？ 是自動輪椅嗎？」

面對眼前狀況，麻衣表示自己開始猶豫「來得及嗎？要不要幫忙？」沒想到，就在她大概想了3秒鐘的時候，突然有3位看起來大約「15、16歲左右的青少年」走到阿姨身旁，並主動詢問對方：「需要幫妳推嗎？」讓目睹全程的麻衣，內心充滿感動，最後也忍不住在文末感性地讚嘆：「台灣真的好暖心，好善良。」