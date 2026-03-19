Sandra產後宣布復工！　認：回鏡頭前需要心理準備

記者王靖淳／綜合報導

主持人Sandra（徐有潔，藝名小斯）2022年結婚，去年7月宣布懷孕，今年年初順產。平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日發文宣布復工，同時也吐露當媽後的真實心聲。

▲Sandra。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

面對產後復出，Sandra坦承，身為一個新手媽媽，要重新整理好狀態並回到鏡頭前，其實比想像中更需要心理準備。她感性地細數自己一路走來的身分轉變，從「主持人、英文老師、口譯員、樂團主唱」，直到現在的全新身分「媽媽」，讓她覺得人生進入到一個新的宇宙，「從月中回家後，生活幾乎只剩兩件事：寶寶，還有想睡覺。」

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▲Sandra宣布復工。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

Sandra自嘲現在對保養的標準極低，「每天有洗臉就算很努力了。」至於化妝，更被她形容是另個宇宙的事。Sandra坦言，懷孕期間她曾提醒自己，當媽後也不要失去原本的自我，但是真正開始育兒後，她才深刻體會到真的很忙、很累，不過還好仍有慢慢找回步調，「我自己真的很開心，重新回到保養的行列。也很開心可以再次好好化妝、出門工作。」