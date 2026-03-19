隋棠穩住全場！台灣辦桌前進熊本　浩子、千千苦練日文上陣

記者孟育民／台北報導

三立電視攜手緯來電視及華視共同出品的跨國實境節目《請世界吃桌》，以台灣最具代表性的「辦桌文化」為核心，打造台灣首檔跨國辦桌節目。由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」。繼雪梨站後，節目日前前進日本熊本，再度完成一場「國民外交」。

▲《請世界吃桌》前進熊本 。（圖／三立提供）

本次以「廟會」為主題，選在震後重建的熊本城前開桌，將台灣最熱鬧、最接地氣的文化場景搬進國際地標。拍攝過程中，現場一度節奏混亂，但隋棠在後廚卻顯得格外冷靜，她將所有食材、份量與流程逐一條列整理，細緻程度宛如一本料理教科書，成功協助團隊建立完整作業系統，也讓全員相當感謝她的穩定支持。

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▲隋棠一派輕鬆 。（圖／三立提供）

節目另一亮點則是主持群的語言挑戰。浩子與千千為了應付全日文主持，事前密集苦練。浩子表示，從雪梨站開始便持續強化語言能力，「這次連份量、口感描述都要精準，只能一字一句反覆練習。」他坦言上台前壓力極大，但也告訴自己「就是現在」，全力完成任務，並笑說主持一直像是自己的「緊箍咒」，但這次反而帶來強烈成就感。

▲浩子與熊本熊合照 。（圖／三立提供）



千千則透露，為了節目準備3個月日文，每天反覆練習數十次，甚至將老師錄音剪成Podcast反覆聆聽加強記憶，「日文真的很難，音調與斷句都很講究。」她也坦言出發前老師仍相當擔心，但最終仍順利完成挑戰。此外，拍攝期間也有溫馨插曲，節目組特別在辦桌前一天為3月壽星藍正龍驚喜慶生，讓他得以放鬆心情；而當天同時也是浩子老婆生日，他笑說「結婚這麼久，生日還是沒辦法陪她，真的拍謝」，為緊湊拍攝增添一絲人情味。