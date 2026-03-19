「國光女神」長針眼痛到崩潰大哭　眼睛劇紅近照曝光

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」Lala（蘇心甯）今（19）日在IG曬出一張自拍近照，透露自己因飽受針眼困擾，五天之內就看了三間眼科診所，過程中還一度痛到崩潰大哭大叫。

▲Lala曬出針眼照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

Lala無奈透露，自己遇上長大後第一次長針眼的經驗，眼睛紅腫到讓她不禁自嘲，就像是開了血輪眼。談到連跑三間眼科診所的原因，她解釋，第一間讓她產生藥物過敏的反應；到了第二間看完後，不但眼睛還是好痛好腫，甚至左臉還出現超燙、快發燒的感覺，直到第三間診所，她才鼓起勇氣問醫師，是否能將膿包清出。

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Lala表示，當時被醫生提醒清麥粒腫會很痛時，心裡想的是「最近的心才破了一個大洞」，認為已經沒有什麼痛能超越心碎，因此一開始還保持優雅。沒想到幾秒鐘的過程，痛感超乎想像，讓原本故作堅強的她瞬間嚇瘋，甚至當場崩潰大哭大叫。

▲Lala。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

由於痛到失控尖叫，Lala回過神後感到十分尷尬，甚至苦笑自嘲那悽慘的叫聲，恐怕會遭誤會是在生產，「我還跟醫生護士說：不好意思，我不知道這麼痛，我剛有點失控有嚇到你們嗎？他們很專業的說：沒關係我們看多了。」最後，Lala表示：「針眼回憶錄實在好恐怖，驚慌失措的逃離眼科。」