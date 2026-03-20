影院不敢播！李英宏操刀《鬼牽手》配樂慘中邪　「肩扛重物」奔廟收驚3次

記者蕭采薇／台北報導

輸了就要跟祂走！恐怖片《死亡之握：鬼牽手》，這次特別重磅邀請到金馬得主「水哥」李英宏，親自操刀關鍵歌曲〈牽手歌〉與全片配樂。日前正式預告中一段「兒歌詭異變奏」不僅嚇翻大批網友，更進一步釋出連電影院都不敢播的「禁播版」口播廣告，超毛旋律讓恐懼感直接從銀幕蔓延到現實生活。

▲電影院禁播的〈牽手歌〉變成BGM背景音樂，恐懼不再侷限於特定時空，隨時隨地加倍放送。（圖／網銀提供）

兒歌變輓歌太邪門！戲院禁播旋律「反向操作」無孔不入

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因為旋律實在太過詭異，連電影院都嚇到不敢播出！對此，網銀國際影視乾脆大玩反向操作，將這股「禁播」的恐怖感無限延伸，製作成各種情境版的〈牽手歌〉BGM。無論是通勤、蹲廁所、哄睡，甚至是今年「馬年應景」的問好握手，這首超毛神曲將無縫融入每個人的日常。主創團隊希望打破電影框架，讓恐懼就像牽手一樣自然，隨時隨地都可能在現實中找上門。

▲《死亡之握：鬼牽手》李英宏操刀關鍵歌曲〈牽手歌〉及全片配樂。（圖／網銀提供）

首度操刀恐怖配樂！李英宏壓力山大爆「自律神經失調」

坦言對恐怖片「又怕又愛看」的李英宏，讀完劇本後立刻被激發出無限想像。這不僅是他首度接下恐怖片配樂，更將他鮮明的電子音樂風格完美融入。電影核心旋律改編自經典兒歌，特別找來小朋友合唱團錄製，硬生生將純真童音變成了驚悚輓歌。

▲《死亡之握：鬼牽手》嚴正嵐片中和涂善存生死難料。（圖／網銀提供）

這破天荒的嘗試讓李英宏全程神經緊繃，一度崩潰到萌生放棄念頭，甚至因爲壓力過大導致自律神經失調。他強調這次完全無法複製過往經驗，堅決不靠突然放大的音效製造廉價驚嚇，而是在導演王晧滿滿的「情緒價值」支持下，成功打磨出這種彷彿被邪靈包圍的窒息壓迫感。

體質敏感驚爆中邪！頭痛胸悶「連跑3次廟收驚」才化解

最令人發毛的是，體質敏感的李英宏在密集製作配樂期間，身體竟出現劇烈頭痛、胸悶，甚至感覺「肩膀被重壓」等無法解釋的劇烈不適。回憶起那段經歷，他餘悸猶存地直說：「某種程度來說，那就是中邪，進入一種詛咒！完全投入到忘記這只是工作。」

▲《死亡之握：鬼牽手》初孟軒、睦媄片中飾演未婚夫妻，卻因為鬼牽手遊戲，開始懷疑彼此。（圖／網銀提供）

為了尋求心靈平靜，他期間曾三度跑去廟宇祈福，透過傳統的「收驚」儀式來排解高強度創作帶來的身心負擔，才終於感覺整個人舒服一些。而這段近乎「被纏上」的極端創作狀態，也意外讓本片配樂多了一層揮之不去的不安感。

▲《死亡之握：鬼牽手》初孟軒和歐陽倫在片中各自心懷鬼胎。（圖／網銀提供）