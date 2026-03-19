莊凱勛「祭子借運」邪術求財！入魔趴地「連泥帶肉」當狗啃　天心目睹崩潰了

記者蕭采薇／台北報導

台灣恐怖片再掀邪教禁忌話題，揭開令人毛骨悚然的「祭子借運」恐怖邪術。金鐘視帝莊凱勛這次徹底豁出去，在《祭弒》挑戰從影以來最無良、最自私的渣男角色，化身因為積欠大筆賭債，竟狠心將親生骨肉當作邪教祭品求財的「鬼父」，超瘋狂的駭人行徑不僅引來邪靈入侵帶衰全家，更讓觀眾看得頭皮發麻。

▲莊凱勛《祭弒》化身嗜賭鬼父「祭子借運」衰全家。（圖／威視電影提供）

入魔加戲嚇壞導演！莊凱勛拋自尊「連泥帶肉」當狗啃

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為了完美詮釋走投無路的賭徒父親，莊凱勛在片中有一場驚心動魄的「吃肉」橋段，竟然演到當場入魔！原本導演只設定讓他坐著吃，但他為了放大被邪教洗腦後的奴性，竟主動提議要像野狗一樣跪趴在地上進食。拍攝時，他直接將掉在地上、沾滿灰塵砂石的肉塊生吞下肚，甚至猛舔地上的肉汁，極端瘋狂的演技當場嚇壞導演邱晧洲。

▲莊凱勛《祭弒》提議跪地吃肉，嚇壞導演。（圖／威視電影提供）

對此，莊凱勛直言當下只是貫徹角色的心理狀態：「當人到了一個完全沒有自尊的狀態時，做出來的行為真的都蠻可悲的。」他坦言自己並不迷信，更無法想像犧牲小孩換取利益，這次最大的挑戰就是挖掘出角色心底最深層的人性黑暗面，因為很多時候「人真的比鬼還可怕」。

▲莊凱勛《祭弒》加戲跪地舔肉，灰塵全吞下肚。（圖／威視電影提供）

一家七口淪邪教祭品！天心目睹骨肉生變崩潰痛哭

《祭弒》劇情講述賭債纏身的振凱（莊凱勛 飾）帶著妻子南湘（天心 飾）一家七口匆忙搬家躲債，走投無路下重拾早年信奉的邪教禁術，將幼子的運勢獻祭換取橫財。沒想到隨著錢財入袋，全家人卻陸續發生反常出事。

▲曹佑寧《祭弒》飾演何仙姑乩身，請益乩身好友通靈體驗。。（圖／威視電影提供）



預告中，莊凱勛還執迷不悟地喊著「我們要翻身了」，讓飾演絕望母親的天心只能崩潰哭訴：「你可不可以好好正視這個家庭！」導演邱晧洲透露，這部電影不僅是傳統的靈異鬼片，更深度融合了邪教洗腦與心理控制的元素，將帶給觀眾不同於以往的殘酷人性試煉。

曹佑寧化身何仙姑乩身！拿扇念咒爽當「台版炭治郎」

在一片絕望的邪惡勢力中，曹佑寧則化身為對抗邪靈的關鍵人物。他在片中飾演大女兒念琪（項婕如 飾）的同學小拓，因為出身宮廟而繼承了母親的靈媒體質，一眼就看穿女方背後纏繞的恐怖怨念。

▲曹佑寧在《祭弒》帥氣舞扇念咒，想像自己是《鬼滅之刃》炭治郎。（圖／威視電影提供）

為了精準詮釋「何仙姑乩身」，曹佑寧特別向有乩身體質的好友請益並親自去觀摩。他分享朋友的經驗：「起乩時面部會像被無形力量拉住，視角會像看望遠鏡一樣，焦點變得很小。」

雖然自己沒有類似經驗，但他笑說只要一穿上帥氣道服、拿起扇子起舞念咒，就會立刻湧現一種準備殺鬼驅魔的興奮感，身為動漫迷的他更幽默自嘲：「因為我很喜歡《鬼滅之刃》，在演的時候都會想像我自己就是炭治郎！」