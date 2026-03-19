曾國城挺身障就業拋磚引玉！　突宣布新身份「轉戰當YouTuber」

記者孟育民／台北報導

演藝圈再度集結公益力量！在藝人侯昌明的牽線促成下，「OSGA中華演藝人高爾夫協會」響應公益活動「一起攜手為陽光加油」，並由協會發起人巫啟賢夫妻及理事長曾國城帶領演藝圈好友侯昌明、曾雅蘭、民雄夫妻、Gino、伊正、張月麗、李佩甄、康茵茵、胡盈禎、廖家儀、王靜瑩、唐從聖、蔡昌憲今（19日）一起做愛心，藝人們以顧客身份駕車進站，實際體驗由身障員工提供的專業加油服務，透過最直接的消費支持與互動，為第一線員工帶來鼓勵與肯定。

▲「OSGA中華演藝人高爾夫協會」響應公益活動。（圖／OSGA中華演藝人高爾夫協會提供）

曾國城在活動上分享，OSGA中華演藝人高爾夫協會成立的初衷，就是希望拋磚引玉，每一年關注不同的公益對象，不論是個人或單位，都希望透過藝人集結的力量帶頭投入公益。至於2026年的工作計畫，他透露今年除了將推出與唐從聖合作的脫口秀作品《會演是英雄》二部曲《英雄所「賤」略同》，也預告將跨界斜槓YouTuber，希望透過新的內容形式分享表演與生活觀察，做更多正面的推廣與影響力，期待在新的階段否極泰來，與大家一起成長。

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▲曾國城曝工作計劃。（圖／OSGA中華演藝人高爾夫協會提供）

巫啟賢也提到自己剛結束台北演唱會，整場演出帶著大家經歷人生的甜與苦，台上台下眼淚流成河，現場氣氛相當感人。更有多位明星好友自掏腰包買票力挺，包含曾國城、聶雲、唐從聖、姚元浩、余冠華與民雄等人驚喜上台大合唱，瞬間引爆全場氣氛，讓整個演唱會現場沸騰不已。他也透露接下來將馬上展開新一輪巡演計畫，不排除今年會到高雄開唱，希望再與歌迷相聚。



