漫威迷暴動！《蜘蛛人：重生日》首支預告曝　浩克、制裁者回歸接軌《復聯5》

記者蕭采薇／綜合報導

全球漫威鐵粉苦等已久的超級英雄鉅作《蜘蛛人：重生日》，正式釋出首支前導預告，超龐大的資訊量與驚喜彩蛋瞬間引爆全網現象級熱議！為了迎接這歷史性的一刻，索尼影業豪砸重金打造全球首創的「24小時接力」曝光活動。

▲《蜘蛛人：重生日》將於七月上映。（圖／索尼提供）

這場橫跨全球時區的史詩級連線由男主角湯姆霍蘭德親自領軍，號召世界各地的粉絲隨著日出軌跡，一段段接力拼湊出預告片段，最終高潮落在紐約地標帝國大廈頂樓，在夜空中霸氣點亮蜘蛛人最經典的紅藍雙色燈光，以最震撼的方式向全世界宣告：蜘蛛人的全新篇章正式展開！

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被全世界遺忘！彼得帕克成「全職英雄」身體竟爆致命異變

回顧2021年橫掃近5億台幣、穩坐台灣年度票房冠軍的前作《蜘蛛人：無家日》，彼得帕克為了拯救多重宇宙崩壞的毀滅性危機，忍痛選擇讓奇異博士施展終極咒語，抹去了全世界對「彼得帕克就是蜘蛛人」的所有記憶。在這集《蜘蛛人：重生日》中，與摯愛MJ及死黨奈德形同陌路的他，獨自吞下成為英雄的孤獨代價。

在一個再也沒有人認識他的紐約街頭，彼得將守護城市視為唯一使命，化身日夜不休的「全職蜘蛛人」。然而，令人屏息的是，隨著打擊犯罪的壓力不斷飆升，他的身體竟開始出現超乎預期的詭異變化，甚至嚴重威脅到他自身的存在；與此同時，一連串前所未見的新型態犯罪席捲而來，引出了一股強大無比的黑暗勢力，逼著他面對英雄生涯中最艱辛的生死考驗。

浩克、制裁者霸氣回歸！超狂彩蛋連發「無縫接軌復仇者5」

在最新釋出的首支預告中，最讓全球粉絲熱血沸騰的，莫過於熟悉的漫威英雄夥伴大軍壓境！只見畫面中驚喜閃過「制裁者」與「綠巨人浩克」重返大銀幕的霸氣身影，不僅確認了漫威電影宇宙（MCU）的深度連結，預告中藏滿的全新反派與蜘蛛人進化版超能力等彩蛋，更讓網友們狂刷重播瘋狂解析。

預告一上線立刻在各大社群掀起洗版狂潮，粉絲們紛紛瘋狂敲碗：「彼得到底會不會重新與MJ相遇？」、「《怪奇物語》女星莎蒂辛克究竟是演哪個神祕角色？」而最多人關注的，莫過於這部電影將如何與年底上映的《復仇者聯盟：末日崛起》完美銜接。彼得帕克已不再是大家記憶中那個總有前輩靠的鄰家男孩，《蜘蛛人：重生日》將帶領觀眾見證他的極限蛻變，電影即將於7月29日全台上映。