李心潔當監製「盯場逼瘋導演」！陳澤耀剛當爸就入獄　李沐頭髮漂壞神變身

記者蕭采薇／台北—香港連線報導

《富都青年》製作團隊新作《黑潮》（Dead Tide），由金馬、金像獎雙料影后李心潔，與《富都青年》導演王禮霖共同擔任監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶，找來陳澤耀搭檔演技派女星李沐主演。由於角色心理狀態較為壓抑，李心潔還擔任男女主角的情緒諮商：「這很重要、是我的第一次！希望未來還能繼續這樣幫助演員。」

▲《黑潮》是成立的製作公司Fast Forward Films，籌資拍攝的第一部作品。（圖／甲上提供）

新手奶爸剃平頭變殺人犯！陳澤耀狂曬黑「開船被當外勞」

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陳澤耀接連在電影《富都青年》、影集《監所男子囚生記》有亮眼表演，去年也升格當新手奶爸。沒想到女兒剛出生沒多久，他就進組拍攝，飾演背負殺人罪名出獄返鄉的「阿忠」，剃平頭也曬超黑。導演池家慶笑說：「現在他可以開船載我進進出出，當地人都會誤以為他是外勞。」

▲《黑潮》陳澤耀、李沐都做出顛覆過往形象的造型。（圖／甲上提供）

儘管角色和過去開朗的形象不同，但導演池家慶表示，在寫劇本時就屬意由陳澤耀演出本片。與陳澤耀合作多年，曾放話「我的電影一定有阿澤」的監製王禮霖，也笑說：「還好導演這樣說，要不是阿澤，我才不會答應當監製！」但王禮霖也用父親般的語氣說，現在反而希望陳澤耀多跟不同的導演合作，能有更多的舞台，「小孩（指陳澤耀）也長大了，都當爸爸了！」

李心潔欽點女主角！李沐助曬、漂壞髮神反轉「空洞眼神」被相中

而李沐則由李心潔欽點，李心潔透露從《誰是被害者》開始就注意到李沐，認為他有迷人且空洞的眼神，完美契合女主角「雪」的氣質。不過李沐本人很白，模樣也是都市女孩，加上她近期曝光量極大，李沐不但去助曬兩次，漂髮漂到髮質壞掉，顛覆過往印象的造型，也更貼近角色形象。

▲《黑潮》（左起）導演池家慶、監製李心潔、王禮霖。（圖／甲上提供）



《黑潮》也是李心潔成立的製作公司Fast Forward Films（快快影視有限公司）籌資拍攝的第一部作品，她更過來人身份，在片場兼男女主角的情緒諮商：「這很重要、是我的第一次！也希望是個開始，未來還能繼續以這樣的方式幫助演員。」

退居幕後死盯不超時！李心潔親自示範「25天極限狂拍」逼瘋導演

如同電影《富都青年》她專心做監製，沒有露臉演出，這回也一樣。李心潔說：「我覺得演員和幕後工作是很割裂的，做演員的時候我可能會希望再來一次，但當我是監製，我就會想說不能超時。」不過導演池家慶說：「我很幸運，大家銀幕上看不到心潔的演出，但我在現場很常看到她示範給演員看！」

▲李心潔不僅擔任《黑潮》監製，也身兼表演指導和情緒諮商，左為陳澤耀。（圖／甲上提供）

李心潔與王禮霖繼《富都青年》之後再次合作，兩位監製將壓力全都丟到導演池家慶身上，逼他在短短25天內搶時間趕拍完成，導演池家慶無奈喊道：「那時候我真的拍到快瘋了！只要他們站在我後面我就知道不能超時。」《黑潮》目前已殺青，預計將於2026下半年上映。