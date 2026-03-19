遭酸修圖、假奶10年！　祈錦鈅罕PO長文：自卑沒實力就去整形

記者王靖淳／綜合報導

女星祈錦鈅擁有精緻五官與傲人身材，還因此獲得「H級子瑜」的封號，平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日罕見發布長文，直球回應長達十年的不實傳聞。貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲祈錦鈅。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅Maxinechiii﻿）



針對被攻擊修圖、修音甚至假奶，祈錦鈅強調，自己長久以來都是原相機、零濾鏡，並自信表示「現場見過我聽過我的人都可以作證。」對於酸民的謾罵，她則直言：「你自卑長得難看沒實力就去整形上課或加強自己，靠著討論我貶低我仗著無法求證你就隨便講，也不會讓你們現實生活中真的有價值。」

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祈錦鈅坦言，她曾堅信「據理力爭有用，清者自清有用」，沒想到最終卻仍被黑洞捲襲淹沒，讓她一度以為觀眾更愛假象，但她認為，那根本摧毀了她真誠待人的希望，所以最後她經歷了一段無話可說的沉寂期，不但承認對這一切感到失望，同時也決定，不再把用心浪費在沒意義的人事物上，只求加強自己、獨自美好。

▲祈錦鈅PO長文吐心聲。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅Maxinechiii﻿）

儘管曾被酸民傷害，但祈錦鈅近期卻在活動中找回熱忱。她感動地分享，她看見許多觀眾遠道而來，並走到她面前給她肯定，讓她重新感受到心跳的感覺，這才發現原來有這麼多人一直在，「一次次敲擊著我本來涼去的熱忱和心，讓我決定打這篇文。或許以前，容貌是天生的饋贈，但後續的內涵氣質和談吐是騙不了人的。」