王祖賢現身矽谷被粉絲簇擁！　洩事業新動向

▲王祖賢近日現身矽谷，被粉絲包圍（右圖）。（圖／翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

59歲「永遠的小倩」王祖賢定居加拿大多年，在當地開設艾灸館，除了修佛也鑽研中醫、頌缽等養生內容。近日她到矽谷，參加中醫活動，擔任宣傳大使，一現身就被粉絲簇擁，她也和大家透露自己的事業新動向。

女神現身被包圍？ 173公分人群中超醒目？

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王祖賢日前專門從溫哥華飛到矽谷，與北加州中醫界慶祝第97屆國醫節，在講座上分享中醫帶給自己的影響。可見當天她穿灰色上衣、白色棉麻寬褲、外罩米色棉麻衫，戴了粉色口罩，一頭黑色長髮像瀑布一樣亮麗。

▲王祖賢被粉絲包圍，還親切幫他們簽名。（圖／翻攝小紅書）

許多網友分享當日的畫面，可見王祖賢被一群粉絲簇擁，身高173公分的她在人群中相當出眾。面對合照、簽名要求通通來者不拒，相當親切。

艾灸事業插旗矽谷？ 親口證實5月開館！

王祖賢在簽名時，一名粉絲問她：「姐姐下次會再來嗎？」她回應：「會，5月份我們會在這裡開艾灸館，你們再來好不好？」透露自己的艾灸事業將插旗矽谷。粉絲們聽了好開心，直呼艾灸館一開張就會去，王祖賢聽了也哈哈笑，最後說：「阿彌陀佛」揮揮手跟粉絲們到別。

▲王祖賢（左）到矽谷參加中醫活動，擔任形象大使。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢親切跟粉絲合照。（圖／翻攝小紅書）

事實上，王祖賢在2004年息影後，就到溫哥華過著修佛的低調生活。2025年她在當地開設艾灸館，親力親為。今年初她陸續開通快手、抖音、小紅書等社群平台帳號，與粉絲分享她的平凡日常，包括陪愛犬智悟散步、上街買年貨等，每次分享動態都會獲得上萬讚，足見巨星風采不減。



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