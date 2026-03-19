《天機》最年輕巫師「早知朴娜勑會出事」　吐噤聲主因：70%是為錢

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓靈媒綜藝節目《天機試煉場》播出後掀起熱潮，不少參賽巫師、靈媒等也都收獲高人氣。其中，在參賽者中年紀最小的巫師「地宣道令」，日前在YouTube中提到，其實自己早在錄節目時就算出主持人朴娜勑將惹上麻煩，也分享保持沉默的原因，引發網友熱議。

▲《天機試煉場》受到高度關注。（圖／翻攝自Instagram／disneyplustw）

朴娜勑近期因遭前經紀人爆料，捲入職場霸凌、特殊傷害及未支付執行費等疑雲，官司纏身。由於朴娜勑是《天機試煉場》的主持人之一，節目播出時，有不少網友質疑：「上節目的巫師怎麼沒算到她的未來？」對此，地宣道令在YouTube頻道「占卜屋龍軍TV」喊冤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地宣道令表示，在那樣的場合，比起關注藝人，大家都將注意力放在問題上，「（朴娜勑）就算想好好看也處於看不見的位置，因為她在我的頭頂上方，我必須仰視才行。」龍軍TV則表示，其實地宣道令在錄節目時，就告訴過自己「朴娜勑未來會有口舌是非、運勢不好」。

▲地宣道令坦承自己預言過朴娜勑會出事。（圖／翻攝自YouTube／占卜屋龍軍TV）

至於為何隱瞞預言？地宣道令直言不諱地表示，最現實的原因就是高額違約金。他坦承保持沈默「大約70%是因為錢，真的太可怕了」，而剩下的30%，則是體諒幕後團隊的辛勞，認為在節目播出前，不節外生枝才是正確的，「我不想成為那種愛吹噓『我很厲害』的巫師，在答案揭曉前就說出來，才是真正的巫師。」

地宣道令也透露，先前包括鄭雨盛及全炫茂的爭議，他其實也都早有預感，只是選擇不說而已。對於外界認為他事後諸葛，他也無奈感嘆：「現在我正和49位（出演者）一起挨罵，雖然覺得冤枉，但能怎麼辦呢？」

▲地宣道令表示自己並不想成為很愛吹噓的巫師。（圖／翻攝自YouTube／占卜屋龍軍TV）

地宣道令也提到，朴娜勑這次的風波堪稱是其人生「最後一座大山」，是一個必須跨越的巨大關口。雖然目前外界指責聲浪排山倒海，但他認為「一切都會過去的，人只要想活，總能活下去」，斷言朴娜勑在越過這道坎後，很快就會再次站起來。

▲地宣道令認為朴娜勑有機會東山再起。（圖／翻攝自YouTube／占卜屋龍軍TV）