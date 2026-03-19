BTS光化門開唱倒數！預估20萬人潮湧入　韓警皮繃緊：出動6500人力

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國際天團BTS（防彈少年團）歷經3年9個月空白期，他們終於宣布回歸，即將在21日於光化門前舉辦回歸演唱會《2026 Comeback Show》。為了迎接這場盛事，Netflix宣布同步直播，韓國更引起搶票熱潮，據韓媒報導，相關單位預估當天人潮恐多達20萬人，就連警方都繃緊皮，就怕人潮湧入癱瘓交通。

▲BTS歷經空白期，即將在光化門舉辦回歸演唱會。（圖／Netflix提供）



BTS回歸演唱會全球關注，現場交通更是嚴格管制，據韓媒報導，為迎接，光化門到市廳之間預計從20日晚間9點到22日早上6點開始管制車輛通過，演出當天（21日）光化門站、景福宮、市廳站也將在特定時間不停靠。

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▲BTS演唱會那天預估有20萬人湧入。（圖／翻攝自Facebook／BTS방탄소년단）



有韓媒預估，當天包含持票觀眾約2萬2000人，加上周邊聚集人潮，恐怕將超過20萬人聚集在光化門一帶，為此，警方動員6500人力，以應對大量人潮湧入，避免發生意外事故。此外，場地周邊同時設置圍欄，並設立31個出入口供觀眾進出，避免人群過度聚集。

然而，光化門演唱會本是美事一樁，卻因太臨時宣布，導致附近居民怨言滿滿，附近舉辦婚禮的業者甚至得實施嚴格安檢入場，防止任何意外發生，也有把婚禮場地訂在附近的新人抱怨受到影響，「早知道就不訂附近辦婚禮了」、「前來參加的賓客該有多麻煩」。