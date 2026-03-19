粿粿、王子同框尋求心靈安定！　宮主賴銘偉曝參拜情況：每人都會遇到困難

記者孟育民／台北報導

王子邱勝翊與粿粿去年爆出不倫風波後，雙雙淡出螢光幕，近日卻被目擊在大年初六現身廣澤宮開工團拜，兩人首度同場露面引發關注。對此，「廣澤宮」宮主賴銘偉今（19日）出席春河劇團音樂劇《老闆 來碗陽春麵》重啟記者會時也被問及此事。他回應，表示身為公眾人物，同時也是歌手與演員，「我白天面對的是信眾，他們會帶著人生的各種困難來尋求幫助與分享，的心情是很平常心，不管是任何人都可以來 。」

▲葉全真、賴銘偉、黃豪平出席《老闆 來碗陽春麵!》麵店重啟記者會 。（圖／記者徐文彬攝）



賴銘偉強調，廟方對所有人一視同仁，「不管是任何人都可以來，我們都是開放的空間。」對於外界關心的粿王私生活問題，他表示不會過問太多，更不會介入糾紛，「那是他們的生活需求，他來就是尋求心靈的安定，再來他可以整理好心情面對事情。」

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▲粿王現身團拜。（圖／翻攝自大溪鳳山寺廣澤宮臉書）

他也進一步指出，廟方的角色是給予祝福與鼓勵，「每個人都會遇到困難，重點是怎麼面對，最終還是會回到正常的生活。」語氣中展現包容態度。