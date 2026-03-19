最狂新人！帕拉斯50場商演接到手軟　宣布「開不插電演唱會」

記者蔡琛儀／台北報導

新人樂團PALLAS帕拉斯一出道聲勢狂飆，出道前就獲邀請拍攝〈恆星不忘Forever Forever〉MV，累積點閱逼近3000萬，首張專輯《下天堂》推出後更橫掃全台跨年舞台，商演、音樂祭一路排到暑假，累積接下近50場商業演出，人氣持續飆升，今（19日）無預警宣布，將於3月23日晚間8點，在官方YouTube頻道舉辦「下天堂不插電直播演唱會」。





▲帕拉斯將舉辦不插電直播演唱會。（圖／迷音樂提供）

這場演出起因於他們日前登上光禹光播節目《夜光家族》時的不插電演出大獲好評，不僅收聽率與社群討論同步發酵，也引發樂迷敲碗，最終催生完整企劃。團員坦言一開始其實有些不安，「一開始會有點沒安全感，但後來卻覺得是個很好的機會。」

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帕拉斯更笑說，平時音樂風格偏重口味，「我們自認我們的歌是屬於比較吵的，鼓手的crash從來沒停過，電吉他也幾乎都是overdrive開到底，如果能有個機會清淡一點，讓大家能聽見最純粹的4個人，就像是麻辣鍋吃久了來鍋鮮甜的雞湯吧。」為此團員幾乎全員投入重新編曲，漢堡還特地為演出購入木貝斯。

▲帕拉斯出道以來人氣持續上漲。（圖／迷音樂提供）

過年期間團員們依舊各自忙碌又充滿故事，小葵笑說幾乎整個假期都在家，還順勢把工作室大翻新，但卻發生硬碟壞掉慘劇，讓他直呼未來升級設備要更小心。其他成員則各自返鄉陪伴家人，大寶在家中餐廳幫忙，「我們家的「泰國小館」餐廳過年時反而是最忙的時候，所以我過年都會在餐廳幫忙爸媽，以減輕家裡的負擔。」另類享受難得的團聚時光。