曾跟馬景濤交往甘願當後媽！　58歲田麗「挺過2段離婚」揭感情現況

記者黃庠棻／台北報導

58歲的凍齡美魔女田麗在近來熱播的古裝劇《逐玉》中飾演「安太妃」一角，突破性的演出讓她的演藝事業再攀另一波巔峰，受到許多網友討論跟喜愛，今（19）日她久違接受台灣媒體線上訪問，也分享了自己現在的感情生活。

▲田麗於《逐玉》中飾演安太妃。（圖／iQIYI國際版提供）

田麗過去曾有幾段轟轟烈烈的情史，最受關注的就是曾與侯冠群、馬景濤交往，為了馬景濤甚至不惜甘願當後媽，但最終指控男方暴力對待而分手。2003年時，田麗跟宋楚瑜小舅子陳定中結婚，但只維持3年；2014年跟中國男星李雨澤領證登記，但最終分手，因兩人未在台灣登記，她不認為這是正式婚姻。

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▲田麗過去情史豐富。（圖／翻攝自微博）

對此，田麗今（19）日被問到感情現況，她笑說「隨緣隨緣，我對情感看得很淡，我現在一個人輕鬆沒壓力，也沒有小孩、沒負擔，想去哪就去哪」。

▲田麗。（圖／記者黃克翔攝）

由於田麗現在定居台東，沒戲拍的日子都隱居在山中，過著與世無爭的生活，讓外界好奇是否有追求者會「追到仙谷中？」，她聞言先是露出爽朗笑聲並透露「只有很多到臉書留言，在臉書留言很好笑的話而已」，甚至有網友會問「去了台東可不可以見到妳？」她則開玩笑回應「當然見不到，不給見！」

▲田麗。（圖／記者黃克翔攝）