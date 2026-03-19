VIVIZ、李茂珍也宣布解約！　「公司欠債上千萬」1天14藝人出走

記者蔡宜芳／綜合報導

由車佳元經營的經紀公司ONE HUNDRED原本旗下星光熠熠，卻在去年連環爆出醜聞及財務危機。繼泰民、THE BOYZ之後，人氣女團VIVIZ與歌手李茂珍、BE'O也向ONE HUNDRED的子公司通報解約。

▲李茂珍、VIVIZ、BE'O都在19日通報解約。（圖／翻攝自VIVIZ X、李茂珍IG、BE`O IG）

根據韓媒《The Fact》報導，VIVIZ成員銀河、信飛、嚴智，以及歌手李茂珍、BE'O已正式向所屬公司BPM通報解除專屬合約。藝人們主張公司重大違反專屬合約，由此導致信賴關係破裂。藝人方表示，為了聽取車佳元代表令人信服的答覆，曾持續做出努力，但最終仍無法修補破碎的信賴，決定心死求去。

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據悉，BPM目前處於「完全資不抵債」的狀態，且自去年第三季起，就無法為歌手進行結算，對合作廠商與工作人員的欠款更積壓達數十億韓幣。在連基本支援都變得無法提供、且過失顯而易見的情況下，外界預估這次藝人們解除專屬合約，極有可能在沒有太大困難的情況下獲得認可，重獲自由身。

這並非該集團首次面臨出走潮，先前SHINee泰民就因車代表的「重大過失」，在無紛爭的情況下，順利解除合約並轉投新東家。緊接著，由車代表領導的另一廠牌ONE HUNDRED旗下男團THE BOYZ也通報解約。隨著VIVIZ、李茂珍等主力大將也相繼決定離開，曾規模龐大的「車佳元軍團」正加速分裂，這種旗下藝人同時多發性地離開，被視為前所未有的事態，已讓該經紀集團面臨崩解危機。

▲泰民在解約時自掏腰包付薪水給工作人員。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox）

針對這波解約風暴，BPM回應表示，VIVIZ、李茂珍與BE'O全員解除合約一事「並非已下達最終結論的情況」，強調公司仍正為藝人們的正常活動盡最大的努力。此前，ONE HUNDRED對於THE BOYZ提出解約、自掏腰包辦演唱會一事，也回應表示：「為了THE BOYZ，車輛、經紀人、練習室等支援皆維持與以往相同，並表達了正常提供的意願，但成員們先行拒絕，目前正處於漠視本公司支援的情況。」

▲THE BOYZ除了1名成員以外，其餘全員通報解約。（圖／翻攝自FACEBOOK／더보이즈(THE BOYZ)）