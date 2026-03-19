八點檔女星「懷孕吃太撐睡不著」　放閃尪：被顧得沒煩惱

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星李又汝今年1月公開分享自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日在IG發文分享與老公的對話，同時也甜蜜表示：「我就是一個被老公照顧得哞煩哞漏的開心孕婦呀。」

▲李又汝年初公開懷孕消息。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

李又汝透露，自己在前一天晚上準備睡覺前，因為不小心晚餐吃得太飽，導致身體感到十分有負擔，她一邊摸著因為吃太撐而圓滾滾的肚子，一邊忍不住向身旁的老公碎碎念抱怨，無奈地直呼：「怎麼現在還這麼撐？這樣要怎麼睡啊？」

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面對老婆因吃太飽而睡不著的模樣，陪伴在一旁的修哥，當時看李又汝摸肚子的舉動，竟直接笑了出來，讓感到一頭霧水的她，立刻反問對方在笑什麼。為此，修哥忍不住虧說：「你現在每天的煩惱都是『要吃什麼』跟『怎麼辦好撐喔』。」

聽完老公的感想後，李又汝在文末大方承認自己現在的狀態，並連發好幾個笑哭的表情符號，並甜蜜透露：「沒錯，我就是一個被老公照顧得哞煩哞漏的開心孕婦呀。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。