蔡康永暖心陪小S復工！揭金鐘同台內幕　《康熙》合體全場噴淚

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍，繼信義區快閃、台北101突擊賈永婕掀起熱潮後，今（19日）錄影現場迎來核彈級嘉賓！曾在2004年至2016年與小S攜手締造綜藝傳奇的蔡康永，特別以「重磅來賓」身分現身，陪著摯友正式宣告回歸，兩人睽違已久的「康熙合體」，令在場工作人員鼻酸。

▲蔡康永陪伴小S現身《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台提供）



蔡康永開場便陷入兩難，直言在思考要讓小S大哭一場，還是平靜對談。對此，小S感性回應，情緒從非刻意設計，即便在金鐘獎高壓舞台上能強撐不哭，卻常因身旁好友的一句問候或擁抱便瞬間破防。提及兩人上次同台的金鐘獎，蔡康永揭露一段幕後曲折，透露當時主辦單位找上他，便是因為得知小S考慮出席。

小S坦言，當時除了心繫辛苦的工作人員與搭檔派翠克，認為應陪同大家走完這段路，更重要的原因是想激勵陷入低潮的母親，「那時我媽完全困在黑暗中，我想如果我能站出來，或許能激勵她也想跟著振作。」

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▲蔡康永揭金鐘獎幕後。（圖／東森綜合台提供）



語氣一轉，蔡康永不改幽默本色，調侃以他對摯友的了解，當天小S最擔心的應該是「穿什麼」。面對小S的否認，蔡康永才打趣揭曉真相，其實小S最在意的是「身材」，讓小S爆笑承認。即便愛互損，蔡康永最後仍溫暖稱讚，當時在金鐘後台見到小S，真心覺得她「美得動人」，展現兩人相愛相殺的深厚情誼。《小姐不熙娣》回歸特輯預計於4月份播出，請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道，見證天后華麗歸來。