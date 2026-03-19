《黑澀會》米奇產後9月身材超狂！深V馬甲「包不住上圍」 事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

米奇（黃鈺文）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年證實懷孕，並在2025年6月平安產子。近日格外引起討論的是，她在社群網站分享了一系列穿著塑身衣的辣照，完全看不出來剛生完小孩9個月！

▲米奇辣穿塑身衣。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



照片中，可以看到米奇穿著黑色的馬甲式塑身衣，深V領口包不出呼之欲出的上圍。為了平衡塑身衣的性感，她巧妙地在外頭罩上一件米色針織小外套，下半身則搭配了一件緊身高腰的牛仔長褲與露趾高跟涼鞋，營造出慵懶又迷人的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米奇產後剛過9個月。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



這套穿搭完美襯托出米奇產後九個月的驚人體態，好身材完全藏不住。在塑身衣的包覆下，勾勒出她的纖細螞蟻腰。視線往下延伸，貼身的牛仔長褲順勢帶出她渾圓的臀部曲線，展現凹凸有致的性感S曲線。

▲▼米奇身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



事實上，米奇曾坦言懷孕38週時的體重一度高達69.1公斤，與孕前相比胖了大約10公斤。後來到月子中心時，體重一路下滑到61.7公斤，她推測可能是坐月子期間飲食清淡，「戒了大魚大肉跟甜食」，才會有這樣的變化。