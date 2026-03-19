TWICE出發飛來台！7成員現身機場　定延變超瘦、Sana秀逆天長腿

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大勢女團TWICE為紀念出道10週年，她們展開世界巡演《THIS IS FOR》，2025年底登上高雄世運，同時也是台灣成員子瑜首次唱回家鄉，不論是歌迷還是團體都意義非凡。她們週末將迎來首次的大巨蛋演出，子瑜提前返鄉、多賢因骨折休息，其餘7位成員19日下午到齊出發準備來台，送機影片曝光，令歌迷激動直呼終於等到了！

▲TWICE出發飛來台。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



TWICE成員娜璉、定延、志效、Momo、Sana、Mina、彩瑛於19日下午集體現身仁川機場，志效親切點點頭打招呼，後方跟著的是定延、娜璉、Sana、彩瑛等，Mina則是壓軸走在最後面。值得一提的是，定延肉眼可見瘦了不少，展現洋娃娃般的美貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼TWICE稍早現身仁川機場。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



另外，高雄場因健康因素缺席的彩瑛，這次養好身體，跟著姐姐一起出發來到台灣，她戴著墨鏡酷帥現身，雖是團內老么，但散發著強大的氣場。Sana也穿著短褲現身，秀出一雙逆天長腿，成員現身機場宛如在走時尚伸展台。

為迎接TWICE訪台，演唱會主辦單位也在日前宣布打造8大官方活動，包含國父紀念館站捷運閘門獻聲體驗、台北捷運專屬主題車廂、天空塔點燈應援、貓空纜車主題車廂、9首神曲打卡點舞蹈挑戰等，宣告TWICE十週年強勢席捲全台。