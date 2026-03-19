張語噥痛心遭另一半背叛！　心酸躲浴室「崩潰落淚」

▲ 張語噥推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張語噥推出新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，新歌〈如果我不知道〉由她與創作人曾柏鈞JIMBo共同譜曲，並請作詞人黃婷操刀歌詞，張語噥看到第一句就直呼：「我被擊中了！」表示自己在愛情關係裡真的遇過類似的場景，對方總是把手機螢幕朝下扣在桌面上，她說：「看似平常的一個小動作，卻讓人無法忽視心底的不安與懷疑。那種說不上證據、卻又無法假裝沒看見的細節，也正扣回〈如果我不知道〉最核心的情緒來源。」

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▲▼ 張語噥在MV挑戰哭戲。（圖／索尼音樂提供）



歌曲以細膩的觀察鋪陳出在愛情中的矛盾的心理：明明察覺到異樣，卻寧願選擇不去確認，張語噥坦言，在錄音時自己很容易被歌詞帶入情緒，她在演唱時自然投入，彷彿重新走過那些情感裡最脆弱的時刻。



這次的視覺影像故事描述女孩在浴室裡止不住眼淚，而門的另一側，另一半只是靜靜靠著牆，沒有敲門。兩個人之間沒有衝突，卻也沒有靠近。畫面最後停留在一封簡訊上「所以她知道了？」一句話，像是把整段關係裡的懷疑與隱瞞全部說破。

張語噥這次飾演疑似被背叛而不停哭泣的女孩，但因為拍攝行程非常趕，加上現場十分嘈雜，工作人員原本很擔心張語噥無法精準哭出來，不過她迅速整理心情，投入在歌曲之後，張語噥力抗時間壓力，眼淚直直掉下來，順利完成哭戲。

