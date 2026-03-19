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錦榮認愛穩交1年多！傳女友是「台版娜塔莉波曼」混血名模

41歲男星錦榮與台奧混血名模白彌兒（Mia）傳出戀情。（合成圖／翻攝自Facebook／錦榮 Vivian Dawson、白彌兒 Mia Sabathy）

▲41歲男星錦榮與台奧混血名模白彌兒（Mia）傳出戀情。（合成圖／翻攝自Facebook／錦榮 Vivian Dawson、白彌兒 Mia Sabathy）

圖文／CTWANT

41歲男星錦榮在感情動向上再度引發關注。去年，他與韓裔美籍女星Kirstin Leigh結束長達5年的戀情後，一度對外界保持低調。今年初，錦榮被媒體捕捉到與1名長髮女子外出約會，但直到近日出席公開活動受訪時，他才首度鬆口認愛，坦言目前已有穩定交往對象，且2人已相處1年多，感情狀態相當穩定。如今女方身分也曝光了。

隨著錦榮親自證實戀情，外界也開始關注女方身分。根據《鏡報》報導，他的女友正是擁有「台版娜塔莉波曼」稱號的台奧混血名模白彌兒（Mia）。對於這項傳聞，白彌兒所屬的凱渥模特兒經紀公司則保持低調態度，僅簡短回應「謝謝大家的關心，藝人個人私事，不便多做回應」，未正面證實或否認。

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白彌兒有著178公分的高挑身材與一雙長腿。（圖／翻攝自Instagram／@miasabathy）

▲白彌兒有著178公分的高挑身材與一雙長腿。（圖／翻攝自Instagram／@miasabathy）

錦榮日前在談及這段戀情時也分享，對方是1位智商高達140的才女，不僅記憶力驚人，甚至能在閱讀過書籍後準確背誦內容，讓他自嘆不如，笑稱自己經常被女友考倒。2人在日常相處上溝通直接坦率，但至今從未發生過爭吵，顯示出相當成熟且穩定的關係基礎。

對於未來是否以結婚為前提交往，錦榮則抱持較為順其自然的態度。他表示目前不會給關係設下過多框架，但也坦言人生目標已逐漸轉向建立家庭，顯示對未來發展持開放且正面的看法。

事實上，在戀情曝光前，2人早已有跡可循。根據《鏡報》報導，錦榮與白彌兒曾被目擊一同現身夜市；本刊2024年底也曾刊出2人一同搭北捷，互動親密自然。

本刊2024年底曾登出2人一同搭北捷，互動親密。（圖／讀者提供）

▲本刊2024年底曾登出2人一同搭北捷，互動親密。（圖／讀者提供）

據悉，白彌兒出生於奧地利維也納，媽媽是台灣高雄人，今年約33歲，與錦榮相差8歲，過去曾參加知名實境節目亞洲超級名模生死鬥，憑藉178公分的高挑身材與一雙長腿，在模特兒圈佔有一席之地。

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