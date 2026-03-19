啦啦隊女神「離婚斷開不倫風波」近況曝！揭應援5年辛酸：可以更好

▲擁有五年職棒啦啦隊經歷的昆娜，獲得不少粉絲喜愛。



圖文／鏡週刊

前啦啦隊員昆娜曾因已婚又與職棒球員張祐嘉熱戀引發不倫疑雲，導致工作幾乎停擺，直到2026年新年初始，她結束上一段婚姻，工作也逐步上門，讓她放下陰霾，全心迎接美好未來。擁有5年職棒啦啦隊經歷的她，坦言從一開始的無人認識到如今有粉絲自製球衣應援，溫暖舉動讓她感動莫名，更有動力繼續跳舞。

昆娜從小被爸媽灌輸要有一技之長，因此她學過畫畫、鋼琴、書法及芭蕾等，後來她發現對舞蹈最有天分，她說：「因為我有O型腿，醫生也建議最適合跳舞。」從此便展開了她的練舞人生，爸媽也期待她能成為一位芭蕾舞者或是舞蹈老師。

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加入國家隊 練出腹肌

昆娜回憶，當時每天都要練舞，幾乎沒有休假日，直到選擇高中時，她雖考上了舞蹈班，但對跳舞一度倦了、累了，因此捨棄舞蹈班，選擇就讀一般高中，一度展開家庭革命，到最後，爸媽也只能順從她的決定。

▲昆娜（中）具備深厚的舞蹈底子與柔軟肢體，曾於2019年代表台灣出國參加競技啦啦隊比賽。 （翻攝自昆娜IG）



高一時，昆娜被同學拉去參加啦啦隊，當時的教練看好她有舞蹈底子，抱著惜才的心態，帶著她陸陸續續參加不少國際賽事，並成為國家隊的一員，每天要拉筋、練舞，還要拿著一．五公斤的沙袋練手的力度，就算生理痛，也得咬牙苦撐。

▲昆娜陸續參加不少國際賽事，也為中華隊應援過。（翻攝自昆娜IG）



體重僅45公斤的昆娜，因此練出了肌肉與四塊腹肌，她說：「雖然很苦，但很開心。」也因參與亞錦賽等國際賽事，親眼見識了日本、美國等國家隊跳出空翻、轉圈等高難度動作，讓她印象深刻。

應援五年後 收穫粉絲

大二時，昆娜看到富邦悍將隊在徵選啦啦隊員的消息，二話不說參與比賽，以熱舞、側翻及劈腿等技巧，通過第一階段測試，在搭火車回家的路上，接到過關通知，讓她開心到大哭了10分鐘。之後，又參與第二階段比拚，也順利過關，她才敢跟家人分享好消息。

▲昆娜（中）目前是台灣職籃TPBL新竹御頂攻城獅專屬啦啦隊Muse Girls慕獅女孩的正式成員。 （翻攝自昆娜IG）



最後一關，昆娜順利晉級前三名，確定能入主富邦悍將隊，成了隊裡最年輕的一名成員，當時因新冠肺炎疫情的關係，班表不多，讓她可以同時兼顧學業，爸媽也開心她終於闖出一番成績，昆娜說：「我爸媽是抱著可以看棒球，又可以看女兒的心態。」

猶記得第一次上場應援，昆娜緊張萬分，雖然表定下午4點到場集合，但她一點就到球場報到，提前三個小時練習應援曲，第一場演出在匆匆忙忙中順利落幕，求好心切的她，認為自己可以更好。

▲昆娜去年深陷不倫疑雲，導致工作幾乎停擺，直到2026年新年初始，工作才逐步上門。

經過5年的啦啦隊應援工作，昆娜開心自己能從啦啦隊新人到最後擁有粉絲在場邊鼓勵、應援，她說：「這是讓我最感動的事了。」



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