吳婉君「中空健身」穿超辣！低胸包不住上圍 解放深溝：喜歡慢慢變壯

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君外型亮眼、演技精湛，經常透過社群平台與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她驚喜曬出了一系列在健身房的自拍照，大方公開私下運動的真實模樣。

▲吳婉君運動穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



照片中，可以看到吳婉君18日上健身房時，單穿一件深U剪裁的黑色中空背心，搭配同色系的高腰運動褲。為了方便運動，她特地將頭髮紮成丸子頭，看起來十分俏麗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳婉君上健身房。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



除了俐落的運動穿搭，吳婉君令人稱羨的身材更是這組照片的一大亮點。在黑色背心的襯托下，北半球呼之欲出，深邃事業線、小蠻腰全被看光光。不僅如此，透過各個角度的自拍，能清楚看見她的手臂與肩膀線條相當緊實，隱約可見鍛鍊有成的痕跡，「喜歡肌肉慢慢變強壯。」

▲▼吳婉君秀出緊實體態。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



吳婉君這次不僅練得勤奮，更幸運地遇到了一個完美的拍照時機。她在貼文中害羞地說，「喜歡健身房沒人，我才好意思拍照」，記錄下努力運動的美麗瞬間。