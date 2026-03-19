陳文茜68歲前夕親揭病況！　腦癌追蹤結果出爐：終究沒有辜負自己

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌，時常發文暢談抗病歷程，令無數網友感動打氣。她本月25日即將迎接68歲生日，在社群平台發表題為《68歲生日倒數 癌症送給我的禮物》的文章，並分享最新的腦部檢查結果，讚嘆自己：「我終究沒有辜負自己。」

▲陳文茜即將迎接68歲生日，近日長文談病況，並公開去年此時的照片。（圖／翻攝自臉書）

全身癌細胞長到極致爆心肌炎

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陳文茜在文中回憶去年此時，仍在接受免疫治療，當時全身癌細胞生長到極致，爆發中度心肌炎。即便如此，她仍然堅持進入電視台棚內主持節目。台大癌醫楊志新院長看她信念堅定，於是協調了一位免疫心臟科洪醫師，帶著急救針陪同她錄影。現在回頭看，她對自己的抗癌毅力與不中斷熱愛工作的決心感到讚嘆。

▲陳文茜爆發中度心肌炎，仍進棚錄影。（圖／翻攝自臉書）

還在住院「只聽到活著」

雖然陳文茜還沒有結束所有治療，且還在住院，但面對別人說「活得很辛苦」，她則感覺「我聽到的是：活著，而不是辛苦」。她引用朋友為她抄寫《金剛經》度刧時看到的句子「上報四重恩，下濟三塗苦」，認為自己一生充滿了恩賜福報，因此將上天賜予的一場疾病視為一種「療癒」。

腦癌追蹤沒有癌細胞

陳文茜透露，今天在台大癌醫追蹤腦癌，結果顯示腦部乾乾淨淨，沒有癌細胞，沒有世俗的雜物，形容如「藝術品」，同時公開自己的腦部斷層掃描影像。她說醫生稱她是「外星人」，因為在她身上不管病情如何變化，都有太多罕見疾病，連腫瘤的形狀都充滿了Unique（獨特）。好友占星學家林靜宜問她未來離開後去哪裏，她回答「冥王星」，對方立刻回應它代表死亡與重生。

▲陳文茜腦癌追蹤結果，沒有癌細胞。（圖／翻攝自臉書）

即將迎接68歲，陳文茜將罕見的病情當成禮物，也把自己可以活過 68歲、繼續主持「文茜的世界周報」，當成「傍晚的雲彩，輕輕地捧著它」。文章最後，她也為所有人獻上祝福：「快樂，不只在生日！」她的貼文湧入超過1000多則留言，網友感動祝福「祝褔不負此生全力以赴的文茜姐生日快樂」、「生日快樂！健康喜樂」、「有智慧的人」。



《陳文茜全文：68歲生日倒數 癌症送給我的禮物》

倒數生日一週，收到第一份禮物。喜氣洋洋的橘色抱枕，放在泡湯出口的椅子上，加上原本的聖誕節裝飾，接受倒光的燭影，我的內心，如此豐盈。

想起去年此時，仍在接受免疫治療，全身癌細胞生長到極致，爆發中度心肌炎，當時的抭癌路上，還沒有菌血症，仍然進入電視台棚內主持節目，楊志新院長看我信念堅定，他遇見太多放棄治療的病患，於是協調了一位免疫心臟科洪醫師，帶著急救針，陪同我錄影。

現在回頭看，????管我的抗癌毅力＇還是我不中斷熱愛工作的決心，自己都覺得讚嘆！

我終究沒有辜負自己。

儘管我現在還沒有結束所有治療，還在住院，當別人說：妳活得很辛苦，我聽到的是：活著，而不是辛苦。

朋友為我抄寫金剛經度刧，我看到幾個字：上報四重恩，下濟三塗苦。我一生充滿了恩賜福報，上天????予我一場疾病，我將它視為療癒。

這一生我盡情追夢，盡情學習，盡情長大，老去。找到熱愛的事，找到值得愛的朋友，然後為了不負此生全力以赴。在需要的時候釋放善意，在必要的時候展現堅定。

今天在台大癌醫追蹤腦癌，腦部如藝術品，乾乾淨淨，沒有癌細胞，沒有世俗的雜物。（附圖）根據考古資料：腦是一個人最後消失的器官，在萬年的考古發現中，仍然存在腦部。

好友占星學家林靜宜問我：妳覺得未來妳離開後＇去哪裏了？

我回冥王星。

她立刻說：它代表死亡與重生，也是占星學中最重要的星球。

我的醫生稱我是：外星人，因為我身上不管病情，太多罕見疾病，腫瘤的形狀，都充滿了Unique, Unique 。

我把它當成禮物，也把自己可以活過68歲，繼續主持文茜的世界周報，當成傍晚的雲彩，輕輕地捧著它。

祝福所有的人，快樂，不只在生日！