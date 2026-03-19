吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

記者蔡琛儀／台北報導

吳青峰上週末連續兩場擔任好友李宇春「皇后與夢想」巡演嘉賓，還端出為對方量身打造新歌〈春雨裡〉於第二晚首唱，驚喜直接升級。他原本只是想寫首歌送好友，卻被李宇春火速決定錄成合唱單曲上線，兩人舞台對望落淚，台下觀眾跟著紅了眼眶，網路更狂刷「神仙友誼」。

▲▼吳青峰擔任李宇春演唱會嘉賓，兩人見面開心擁抱。（圖／哈里坤的狂歡提供）

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吳青峰近一年幾乎把靈感全獻給朋友，從與齊豫合作〈一念之間〉、替蔡依林等人量身寫歌，到替各大演唱會站台助陣，產量與品質齊飛，被粉絲封為「行走的金曲製造機」，朋友一開口就有作品誕生。

〈春雨裡〉藏滿巧思，歌名對應「李宇春」倒唸，副歌「風輕舞」則暗藏吳青峰諧音。李宇春透露，2月初收到歌詞當場落淚，決定一字不改，「要多麼用心的人，才會用對方的名字寫歌。」讓這首歌未發先爆話題。

兩人早在7年前以〈作為怪物〉結緣，2023年在李宇春演唱會上合體時更互稱是「轉圈圈的 Soul Mate」，睽違三年再度同台，兩人先來個大擁抱，青峰打趣說沒想到這份緣分這麼快就能「續杯」，李宇春則妙回：「會第二次光臨同一家餐廳，才是真愛！」兩人合唱彼此喜愛的〈太空〉與〈惡鳥〉，開玩笑直呼最怕一不小心就搞砸對方的歌。

▲吳青峰替李宇春量身打造新歌。（圖／哈里坤的狂歡提供）

第二天吳青峰一登場就對著李宇春笑喊「一天沒見了啊！」 青峰直問：「是什麼樣的靈感，讓你連續兩天找同一個人當嘉賓？」李宇春也幽默坦承自己「膽大妄為」，原本以為嘉賓只有一場額度，直到看到齊豫連續四場邀請青峰，才讓她也決定一邀再邀，青峰則暖回：「因為你是我的真愛。」隨後更拋出驚喜，宣布自己第一次為了擔任嘉賓量身創作新歌〈春雨裡〉，並在當晚首度公開合唱。