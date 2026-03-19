男團ARKis無預警曝喜訊！　打造「狂歡派對」：就是來炸場的

▲ 男團ARKis將舉辦首場專場。（圖／量籽計畫提供）



記者翁子涵／台北報導

從《原子少年2》出道的人氣男團ARKis，由 Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、Mikey、李東翰及李定組成，8人將於5月9日 Legacy TERA 舉辦出道後首場專場演唱會《ARKis末日方舟：新世紀》，團員們也提前劇透，除了壯觀且充滿衝擊力的舞台外，演唱會當天更將首度帶來新歌演出，大家也正為了個人表演橋段密集準備中。

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▲ 男團ARKis緊鑼密鼓籌備演出。（圖／量籽計畫提供）



首次舉辦專場演唱會，對ARKis來說意義格外重大，無論是舞台規模、視覺設計或表演內容都全面升級，並首度安排每位成員的Solo舞台，讓大家展現不同面貌與魅力，黃崇峻坦言，首次舉辦專場壓力不小，但比起緊張更多的是期待，「希望Kiss們能真的享受現場氛圍。」鄭彫秦則笑說這次演唱會和過去最大不同就是「我們是來炸場的」，希望讓全場觀眾完全沉浸在ARKis打造的末日方舟旅程中，也期待能和台下有更多互動。

談到個人表演橋段，黃崇峻希望把自己的Solo舞台打造成像「派對」一樣的氛圍，帶著Kiss們一起嗨；禾雁凱神秘表示，自己的表演會展現長時間累積的成果，「說不定還會請大家吃冰淇淋，再說下去就太明顯了。」

Alex也分享，這次舞台可以看到團員們不同的挑戰與突破，「有些成員會帶來自己的作品，有些人會學習新的技能，也有人會把隱藏很久的大招拿出來。」李東翰則為演唱會準備了全新的才藝，「算是把內心深處的一部分拿出來分享，是一個很大的挑戰。」而忙內李定與鄭彫秦則為了保留驚喜感，不願多透露細節，笑喊：「Kiss們錯過這場表演，真的很難再看到。」演唱會門票將於3月21日中午12點於拓元售票系統正式開賣。

