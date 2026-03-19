記者吳睿慈／台北報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK即將在4月登上臺北大巨蛋，演唱會開演前，他們的演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》在大巨蛋開唱前夕，即將於4月22日全台上映，同步推出ULTRA 4DX、4DX、SCREENX三大特殊版本，帶領觀眾重返日產體育場的那一夜，置身七萬人沸騰的現場核心，感受前所未有的沉浸式觀影體驗。

▲ONE OK ROCK登上臺北大巨蛋前，演唱會電影搶先上映。（圖／秀泰娛樂提供）



ONE OK ROCK自2007年正式出道以來，從征戰小型音樂祭與Live House舞台，一路挺進巨蛋與體育場等級場館，以音樂不斷拓展全球版圖。電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》完整收錄ONE OK ROCK征服日本日產體育場的巔峰演出，不僅是「DETOX JAPAN TOUR 2025」的壓軸高潮，更是整段巡演中最具象徵意義的關鍵里程碑。

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▲▼ONE OK ROCK演唱會電影還原7萬人現場。（圖／秀泰娛樂提供）

為了還原演唱會的壓倒性規模，特別推出SCREENX、ULTRA 4DX、4DX三種特殊版本，將觀影體驗全面升級。主唱Taka穿透人心的歌聲劃破夜空，樂器演奏的爆發力層層堆疊，搭配SCREENX延展三面環景銀幕，將日產體育場的宏偉視野完整鋪展於觀眾眼前。

4DX版本則結合震動座椅、氣流、燈光與多重環境特效，讓低音在胸口震動、燈光熱度撲面而來；ULTRA 4DX更進一步融合SCREENX的環景視野與4DX的動態體感效果，打造全方位包覆的極致沉浸體驗，讓觀眾彷彿置身人群中央，與7萬名觀眾齊聲吶喊，感受被現場能量全面吞沒的震撼瞬間。電影將於4月22日全台戲院上映。