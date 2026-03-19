胡瓜新節目無預警改重播！傳余天復出有望接手　電視台回應了

記者孟育民／台北報導

由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持的華視、緯來大型綜藝節目《週末最強大》，去年（2025）12月13日開播，原本被看好搶攻週六黃金時段，未料開播不久即傳出收攤消息。節目雖於3月初傳出成功續約第二季，不過，隨著節目動向出現變化，如今傳出余天有望接手該時段，取代胡瓜。對此，電視台也做出回應。

▲余天傳出接手胡瓜節目。（圖／資料照／攝影中心攝）



先前《週末最強大》製作單位才發聲，證實第一季在1月底已錄製完畢，第二季正開始籌備與研議。如今傳出余天低調現身華視開會談新節目，據悉是電視台希望余天入主胡瓜原時段節目，助攻黃金八點檔的收視。對此，華視回應：「目前第二季仍處於籌備階段，暫無確切消息可對外公開，後續若有最新消息，將統一透過官方粉絲團公告。」並未正面證實余天接手一事。

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▲胡瓜、余天交情甚篤，不久前才為「鑽石舞台之夜」北流演唱會練團。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

事實上，余天與胡瓜私交甚篤，過去也多次在節目中同台合作。近年余天逐漸淡出演藝圈，轉戰政治圈，過去曾表示除非公益活動或特別演出，否則不會輕易復出。此次傳出可能回歸主持，也讓外界高度關注後續發展。