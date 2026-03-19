佳娜產後4個月「真實體重曝光」！離目標還差4kg…公開減肥菜單

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜2025年11月生下兒子後，和許多媽媽一樣面臨瘦身的卡關期，但她18日選擇在社群網站大方公開目前的真實體重數字，並宣告了接下來的終極目標。

▲佳娜認真減肥中。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



為了以最好的狀態迎接即將到來的夏天，佳娜展現了極高的瘦身決心。照片中，可以看到她綁著俐落的高馬尾，穿著貼身的黑色短袖運動服，脖子上披著一條白色毛巾，手裡還拿著一個黑色的水壺，「夏天快到了，要練認真一點」，對自我要求極高。

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▲佳娜產後剛過4個月。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



佳娜坦言目前產後四個月的體重為54公斤。對於許多產後媽媽而言，這樣的數字或許已經令人稱羨，但她為自己設定了更嚴格的標準，希望能瘦到50公斤。

▲佳娜公開飲食菜單。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



為了達成目標，除了運動，佳娜在飲食管控上也下足了功夫。她大方分享了菜單，只見她在桌上擺放著一大碗由鮮綠生菜、小黃瓜與番茄丁組成的沙拉；旁邊的盤子裡則裝著花椰菜，以及幾塊看似沒有過多調味的香煎魚肉；另外還有一碗表面煎得呈現微金黃色的板豆腐，以高蛋白與豐富蔬菜為主。