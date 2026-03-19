昔青光眼＋白內障開刀取消演出　三金歌王文章終於宣佈好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

三金歌王文章2024年原訂要在台灣舉辦巡演，不料因罹患急性青光眼和嚴重白內障，緊急開刀而取消演出，今年他宣布將於4月6日登上珠海大劇院，正式展開2026巡演首站。睽違17年未舉辦個人演唱會，這場回歸，不只是久違的登台，更像是一段與時間重新對話的開始。

▲文章將於4月6日登上珠海大劇院。（圖／翰森娛樂提供）

日前在珠海舉辦媒體見面會，文章一身藍色西裝現身，看似從容，卻坦言內心其實相當緊張。17年的空白，讓這次重回舞台變得格外慎重，而這份壓力，身邊的工作人員也都看在眼裡。

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為了這場演唱會，他幾乎進入「閉關模式」，目前人在新加坡全力備戰。每天規律健身、跑步、游泳調整體能，同時反覆練習所有曲目，並特別邀請聲樂老師重新檢視唱法，希望在熟悉的聲音之外，找到更成熟、更多層次的詮釋方式。舞台上更準備四套量身打造的華麗服裝，製作成本不斐，細節講究，展現高度誠意。

▲文章對珠海有滿滿感情。（圖／翰森娛樂提供）

珠海對文章而言意義非凡，《致青春》與《音樂文章3》兩張專輯皆在此錄製，多支MV也在這裡完成。這座城市，早已承載他的創作記憶與情感，也成為這次回歸最自然的起點。