金曲歌后竟肉搏扭打閨蜜！　下秒出意外「激動跌倒濺血」

▲鄭宜農39歲生日推出新單曲。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌后鄭宜農39歲生日推出新單曲〈有時候我會想要傷害我的朋友〉，藉由與生活上的摯友激烈爭吵後所引發的真實情緒而啟發創作靈感，鄭宜農笑說：「會在生日當天推出這首歌的原因其實有點中二，就是想送給自己一個禮物吧！因為我真的乖太久了，可以使壞我很高興！」

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▲▼鄭宜農邀請好友連俞涵助陣飆戲。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

鄭宜農這次在MV中更徹底顛覆過往乖乖牌形象，搖身一變為「城市女飛賊」，與四度跨刀合作的金獎演員兼好友連俞涵當起共犯搭檔，一段兩人在房間中因為爭吵擦槍走火而相互扭打的一場戲，在拍攝把相互壓制在床上的打架戲碼時，不僅一次到位，甚至在翻滾過程中彼此都心靈相通地用手護住對方的背部避免受傷，首次挑戰當動作片演員的鄭宜農在拍攝追逐戲時，還因太投入而不慎跌倒導致膝蓋破皮出血，僅簡單包紮後就忍痛完成一小時的奔跑戲份，展現敬業的一面。

而四度與連俞涵合作MV的鄭宜農在過足戲癮的同時，也再次讚嘆相識十年的好友連俞涵「一演入魂」的專業演技，更自爆連俞涵私底下其實是個「怪力女」，在排練肢體碰撞戲時，連俞涵專業的按摩手勁讓她痛到不敢出聲，回家後才發現全身瘀青，她笑說：「導演不知道俞涵其實是被演員耽誤的按摩師傅，我則是她按摩店的固定客戶，常被她按到神清氣爽，血路暢通！」

提及生日願望，即將在四月底展開《圓缺2.0》海外巡演的鄭宜農特別許下「順利平安」及「工作運旺旺」兩個心願，自認是工作狂的她笑說：「希望工作越來越多，因為我真的很喜歡工作！」而本次巡演將首度走訪美、澳、馬、日等城市，鄭宜農期盼透過演出與各地海外聽眾「團圓」的同時，也希望以跨越語言與文化的電子聲響引起國際樂迷共感。

