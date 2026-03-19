《逐玉》安太妃在台灣…定居台東10年　「每天9點睡」隱居生活曝光

記者黃庠棻／台北報導

陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇領銜主演，播出後受到大批觀眾喜愛，其中飾演「安太妃」的是台灣女星田麗，她雖然已經58歲，但仍保持凍齡美貌令網友驚豔，今（19）日她久違接受台灣媒體訪問，坦言自己目前沒拍戲的時候，都長居在台東的家中。

▲田麗於《逐玉》中飾演安太妃。（圖／iQIYI國際版提供）

事實上，田麗擁有阿里山鄒族血統，因此五官相當深邃，雖然近年來她將演藝重心移往大陸，但其實她目前定居台東超過10年，今（19）日她久違接受台灣媒體線上訪問，坦言自己「人目前就在台灣」，笑說沒有戲拍的時候自己都會隱居在台東的家中。

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▲田麗於《逐玉》中飾演安太妃。（圖／翻攝自微博）



訪問中，田麗也分享了自己在台東的生活「相當清幽、簡單」，笑說「田野生活太幸福了，現在有工作才會『出山』，但我工作、生活都分很開」，她更笑說「我私底下很接地氣，就連鄰居看到我都習以為常，他們都不覺得我是明星」，也強調自己「不會把演藝圈氛圍帶到私生活」。

▲田麗於《逐玉》中飾演安太妃。（圖／iQIYI國際版提供）

此外，田麗在沒有拍戲的生活裡，每天都早睡早起，晚上大概九點之前就上床，到早上四、五點就起床，一早就到院子伸展、運動，笑說「看大自然變化當天心情就會很好，解壓」，目前她台東的家中有養貓、狗，甚至還設有雞舍，每天都要去檢查小動物的大小事，直言「每天都非常放鬆。」

▲田麗定居台東10年。（圖／記者黃克翔攝）