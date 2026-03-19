《逐玉》田曦薇19歲藝考照被挖出！網封「真人BJD」曾親回沒整容

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星田曦薇因演出《逐玉》人氣熱度飆升，早期的舊照被網友翻出成為熱搜焦點。她從學生時代至出道初期，就因為一雙大眼和精緻五官受到關注，現在還被陸網形容「真人BJD」 （Ball-Jointed Doll，球型關節人偶）。

▲田曦薇演出《逐玉》人氣熱度飆升。（圖／翻攝自微博）

田曦薇被陸網視為95花的代表女星（1997年出生），19歲（2016）的藝考照曾轟動網路，完全素顏的她綁著兩條辮子，露出額頭，一雙大眼明亮有神，清純模樣在當時被封為「最美藝考生」，網友驚豔留言「這一對大眼睛，即使不上妝，在人群中也很有辨識度」。而她那一年還被質疑整容，為此發長文親回「從不戴美瞳，沒整過容」。她的軍訓照到近期活動照陸續被翻出，網友對比發現她將近10年來的美貌都沒有改變，骨相與五官輪廓始終保持高度一致，被認證「從小美到大」。還有人形容「像打破次元壁的BJD娃娃」、「大眼睛、圓臉、梨渦，面部比例精準得像建模」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲田曦薇19歲藝考照曾轟動網路。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇大學軍訓照。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇曾發文回應質疑「從不戴美瞳，沒整過容」。（圖／翻攝自微博）

後來田曦薇考取上海戲劇學院，2018年在《最悠長的時光裡等你》擔任女主角，因此正式踏入演藝圈，2022年搭檔白敬亭演出《卿卿日常》開始走紅。她的經紀人是圈內知名的造星高手公鈺涵，近年更是不間斷接拍新劇，包括《田耕紀》、《花轎喜事》、《大奉打更人》、《子夜歸》等，平均每年都有2到3部新劇播出。

▲田曦薇平均1年就推出2到3部新劇，拍戲工作幾乎不間斷。（圖／翻攝自微博）